[FREESTYLE D'UNE SOKHNA] : DEVENIR QUI ON EST (Par Amal Médina)

Freestyle d'une Sokhna, le devenir

Nous sommes quasiment (pour ceux qui ont la grâce d'atteindre l'âge adulte) tous amenés à devenir quelqu'un au cours de notre vie, cependant, ce quelqu'un, est-il réellement NOUS ? Perplexe !!!





Dès l'enfance, nous nous projetons à travers la vie d'adulte avec des "rêves" de devenir entre autres médecin, avocat ou ingénieur pour certains?; chanteur, footballeur ou pâtissier pour d'autres.





Des rêves teintés certes d'authenticité, vu la nature innocente de cet âge, par ailleurs pas forcément réalistes étant donné les surprises et mystères du destin.





Quoique cette innocence nous amenant à choisir un métier parmi tant d'autres reste très révélatrice à bien des égards sur qui nous sommes ; le fait que l'enfant qu'on était voue un intérêt particulier pour les livres au point de ressentir l'envie d'être écrivain, d'en faire sa voix, son futur, reflète intrinsèquement notre besoin de partager notre vision et point de vue au monde.





Cet enfant qui a, lui, eu comme souhait de devenir plus tard avocat ou juge fait indirectement comprendre sa sensibilité à l'équité et à la justice paradoxalement son hostilité à tous ce qui a trait à l'impunité. De même que la petite fille qui elle a toujours rêvé au prince charmant sur son cheval blanc traduit simplement son désir d'être aimée et protégée.





Clairement, si nous avons pu formuler certains rêves durant l'enfance, il s'avère que l'on a certainement dû en occulter d'autres au plus profond de nous qui en disent autant sur qui nous sommes réellement, le fait par exemple de vouloir être l'unique enfant de ses parents au détriment de ses frères et sœurs?; en effet, cette approche qu'à l'enfant au sujet de la fratrie traduit plutôt son besoin de reconnaissance et d'existence.





Nous voilà à présent à l'âge adulte, étant QUELQU'UN, primo SOMMES-NOUS RÉELLEMENT QUI NOUS SOMMES ET NON PAS QUI L'ON EST CENSÉ ÊTRE ? Pour résoudre cette équation, essayons de répondre à ces questions :





- Nous sentons-nous à notre place dans cette vie??





-Nos choix ont-ils un impact positif sur notre être et nos valeurs profondes ?





-Si la fin pointait son nez, sommes-nous un tant soit peu fiers du chemin parcouru ?





Si oui, chapeau et respect, sinon, sachez que rien, absolument rien n'est à craindre. Il arrive que nous nous perdions au cours du chemin, pire, sans nous en rendre compte, ce qui ne veut surtout pas dire que tout est à jeter et recommencer, mais simplement qu'il est temps de se retrousser les manches, d'améliorer certains aspects en nous rapprochant surtout de l'essentiel. L'une des astuces pourrait être de se reconnecter à son enfant intérieur, PAS MAL?! Pourquoi ne pas s’écouter réellement, en faisant le vide autour, justement se mettre en mode PAUSE, le temps d'un bilan interne ? Peut-être bien !!





En revanche, pour un croyant, l'unique perspective qui se présente devant lui face à une interrogation est de s'en remettre au CRÉATEUR. Au moment de faire un quelconque bilan, pour voir où nous en sommes exactement dans notre cheminement, nous nous abandonnons totalement au divin, lui seul à parfaitement avoir connaissance de qui nous sommes, ma foi, cela marche du tonnerre.