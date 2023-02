[Chronique d’une Sokhna] La conscience : Limite entre bourreau et victime (Par Amal Medina)

Limite entre bourreau et victime

Se balader dans la conscience humaine demeure assez excitant à priori en théorie. Néanmoins, l'est-elle réellement dans la pratique ? Soit, serait-ce simplement le fait d'être "TROP" consciencieux qui pèserait pour nos simples épaules de mortels ?





Il est certes évident qu'un individu normalement constitué a recours à la réflexion consciente, autrement dit, tamiser la plupart de ses pensées et actes. Toutefois, ce processus des plus admirables pourrait facilement basculer dans un labyrinthe infernal, source justement de mal-être. Le terme anglais "overthinker" qui désigne quelqu'un qui pensent trop, fait plutôt état à de l'excès en soi et certainement tout excès reste nuisible.





Il est surtout question d'estime objective de soi qui clairement incite à rester à sa place d'être humain, non pas de SURHOMME, enfin, comprendre que nous ne pouvons pas toujours tout pénétrer. Remarque, il est limite charmant d'apprivoiser cette part de mystère que comportent tous les domaines de notre existence, par ailleurs délaisser le trop-plein de jugeote aux véritables bourreaux qui devraient être partout sauf en nous.





En revanche, s'il peut être laborieux d'être un individu cérébral, ma foi, il est terrible, pire, désastreux de faire le choix d'être un désinvolte vivant de fantaisie grosso modo, d'être une victime. Il est juste inconcevable de pouvoir aspirer au plus commun des évolutions dans un être qui ne se remet pas en question ni n'en fait autant concernant tout ce qui l'entoure, quoique, prétendre à un quelconque épanouissement requiert une once de remise en question.





Par conséquent, afin de ne faire partie ni du lot des bourreaux ni de ceux des victimes, il nous faudrait trouver le parfait équilibre, à savoir comment parer cette conscience avec le juste-milieu, en d'autres termes, l'abreuver justement de raison et de logique.