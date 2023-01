La magie de Youssou Ndour

Pour parler de Youssou Ndour, il faudrait une encyclopédie. Du timide gringalet dans son pesant boubou trois pièces chantant « Papa Samba Dièye » dans un studio de l'ORTS d'alors au fringant sexagénaire, le rossignol s'est envolé de la Médina de son enfance pour chanter aux oreilles du monde. De cette époque à maintenant, ses chansons n'ont pris aucune ride.





En regardant le concert de Youssou Ndour du jour de l’an, j’ai remarqué que son public était composé en majorité de jeunes. J’ai surtout été frappée par leur connaissance du répertoire du roi du Mbalax. Et résonnent les paroles comme un hymne à la vie, la vraie. Les chansons de Youssou Ndour nous rappellent constamment qui nous sommes et ce que nous devons à nous-mêmes, à notre société et à l’humanité. La philosophie populaire wolof fait souvent référence à Kocc Barma mais personnellement, j’aime à citer les chansons de Youssou Ndour pour la profondeur de leur sens, leurs messages à haute teneur philosophique (Lees waxul), prophétique (Xaalis neexna) et patriotique (Sénégal rek).





L’artiste africain du siècle dernier nous prouve tous les jours que la qualité des études ou l’environnement de notre enfance ne déterminent pas qui nous sommes. Mais plutôt, ce sont notre volonté et notre détermination, chevillées à notre confiance en nos capacités, qui nous mènent au sommet. Youssou Ndour traverse le temps et lui imprime son tempo et son rythme et nous en sommes enchantés ! Sa magie nous ensorcelle encore quand nous montrons à nos chérubins enthousiastes les pas de danse qui ont accompagné un tube de jadis, le cœur empli de nostalgie et de gratitude. Que ne nous a t-il pas réchauffé le cœur, alors que nous avions le mal du pays, loin quelque part dans le monde, grâce à ses envolées enveloppantes, son timbre unique, son pouvoir d3 nous reconnecter à notre terre-mère !





Le chantre du Mbalax nous sert des chansons que nous assimilons. Elles nous habitent, nous offrant, au quotidien, « une vie en chansons ». Il se surpasse régulièrement et nous impressionne chaque jour un peu plus. En musique, dans les affaires, aussi bien que dans l’humanitaire. Rien d’étonnant alors qu’il figure dans le classement des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps par le magazine Rolling Stone.