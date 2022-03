[Audio] La tête dans les étoiles, les pieds sur terre (Mamoudou Ibra Kane)

A ses visiteurs du soir et du jour, le Président Sall confie souvent : « j’ai les pieds sur terre ». Pour un géologue de son état, habitué des réalités du sol et du sous-sol, normal. C’est une question d’équilibre. Cependant le chef de l’Etat n’est pas moins sur un nuage. Il a même la tête dans les étoiles depuis la date historique du 6 février 2022. Champion d’Afrique de football. Un stade Abdoulaye Wade ultra-moderne, un bijou. Une pelouse de Coupe du monde. Un match des légendes. Un spectacle de sons et lumières. Le Sénégal a joué, chanté, dansé et sauté. Un Sénégal joyeux. Et le monde avec lui. Quel Président sur la planète terre bouderait ce plaisir ? Macky Sall surfe sur les nuages. Un parfum d’état de grâce embaume l’atmosphère du Palais avenue Léopold Senghor.