[Humeur] “Danguine bou AVC” : Cette fois, on a touché le fond !

Chaque fois que l’on croit, ou que l’on espère que le fond a été atteint, une figure politique creuse encore plus profondément le sillon de l’indécence, disais-je, il y a quelques mois dans une chronique lorsque Yankhoba Diatara appelait à “re-circoncire l’organe génital” de Ousmane Sonko.



J’étais trop optimiste. Il y eut par la suite l’épisode surréaliste de la rentrée parlementaire. Puis vint l’agression en mondovision contre la députée Amy Ndiaye Gniby dans l'hémicycle.



Après une petite trêve dans l’ignominie, Ousmane Sonko y est allé hier de sa partition en traitant Adji Sarr de “danguine bou AVC”. Ce que l’on pourrait traduire par gorille victime d’un AVC.



Le Maire de Ziguinchor, chef de file de l’opposition, crédité de 15% des suffrages lors de la Présidentielle 2019, présenté comme un présidentiable crédible pour celle 2024, s’est abaissé au langage des querelles de borne fontaine contre celle qui l’accuse de viol. Le tout sous les vivats et les ricanements virtuels de ses groupies 2.0.







Un homme qui a l’ambition de présider aux destinées des Sénégalais ne devrait pas dire ça. Mais le malheur de M. Sonko est qu’il finit par s’oublier durant ses longues diatribes et qu’il en vient à emprunter le langage et le style de ses sympathisants les plus virulents. Précisément l’expression “danguine bou AVC” lui a été inspirée par des photomontages de ces trolls où l'on voit côte à côte Adji Sarr et un orang-outang.