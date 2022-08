Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Cohabitation ou collaboration?

Les Sénégalais semblent opter pour une alternance parlementaire selon les premières tendances diffusées dans les médias. La coalition Yewwi Askaan Wi prend une bonne option dans ce sens sur sa rivale Benno Book Yakaar de la mouvance présidentielle. Si cela arrivait, ce serait la première fois dans l‘histoire parlementaire du Sénégal.





Pour le moment chaque coalition tire la couverture de son côté. Les heures ou les jours qui viennent nous édifieront après les résultats officiels proclamés par le juge des élections.





Cependant à y regarder de très près on constate que ceux que l’on appelle les transhumants n’ont pas été suivis par leurs troupes. C’est le cas de Bamba Fall maire de la Médina battu dans sa commune, idem pour le maire de Biscuiterie et Cheikh Bara Dolly ancien président du groupe parlementaire du PDS qui avait demandé de voter pour Benno Book Yakaar à Mbacké qui a été battue dans ce département. Comme quoi, les Sénégalais n’aiment pas cette forme de trahison qu’on appelle la transhumance chez les hommes politiques.





Il faudra aussi retenir que selon les tendances actuelles la configuration de la prochaine assemblée appelle les parlementaires de toutes les coalitions à collaborer pour l’intérêt des Sénégalais. Même en cas de cohabitation, la collaboration sera inévitable si chaque député pense au peuple comme l’Exécutif dont la raison d’être est d’exécuter des politiques publiques destinées au...peuple.



Les citoyens ont presque boudé les urnes à l‘occasion des législatives du 31 Juillet.





Les causes de cette bouderie peuvent être de plusieurs ordres.





Il y’a d‘abord la saison des pluies, dans un pays où les cultures pluviales occupent plus de 80 pour cent des activités du monde rural. Pour rien au monde, un cultivateur va abandonner ses cultures pour aller voter pour des politiciens qui, une fois élus, changent leurs numéros de téléphone pour ne pas être ...dérangés par des militants souvent besogneux.





Ensuite, les jeunes primo votants qui sortent des examens du baccalauréat même s‘ils ont réussi, préfèrent se reposer et penser à leur prochaine vie estudiantine que d’aller voter.





Ceux qui ont été recalés n‘ont pas fini de ruminer leur échec et ne pensent pas aller perdre leur temps pour des politiciens à la recherche d’un poste de député pour améliorer son vécu quotidien.





Enfin, les autres abstentionnistes c‘est des citoyens qui ont tourné le dos aux politiciens pour suivre ceux-là qui leur font entendre ce qu’ils veulent...entendre. A savoir que rien ne marche donc il faut essayer autre chose. Dire cela à des jeunes en chômage chronique c‘est les enrôler sans difficultés.





Mais il y a un revers de la médaille. En effet, tous ceux-là qui pensent qu’ils vont voir leur vie changer avec une majorité éventuelle de l’opposition peuvent vite déchanter d’ici la présidentielle de 2024. Là, ils pourraient se retourner contre ceux qui leur avaient promis un changement qualitatif dans leur situation sociale. Voilà une situation que les politiciens doivent gérer avec pédagogie et intelligence.



Au village, les cultures se comportent nous l‘avons souhaité. Les pluies ont été bien réparties dans le temps et dans l’espace pour le moment. Le mil et les arachides surtout peuvent battre des records de production si on se fie aux techniciens du monde rural très satisfaits de l’évolution de ces spéculations.