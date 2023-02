Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Crise mondiale de....l‘emploi !

Le dernier rapport de la Banque Mondiale (BM) décrit un avenir incertain pour une certaine catégorie de la population mondiale: la jeunesse.





Pour la BM, la COVID 19 a provoqué un effort massif du capital humain à des moments critiques du cycle de vie, avec des effets potentiellement dévastateurs sur le développement de millions d‘enfants et de jeunes dans les pays à revenu faible et intermédiaire, selon une première analyse de la situation des populations qui avaient moins de 25 ans au début de la pandémie. En effet, celle-ci a porté un sérieux coup à l‘emploi des jeunes. Ainsi, explique le rapport, quarante millions de personnes qui auraient eu un emploi sans la crise de la Covid 19 ne travaillaient pas à la fin de 2021, ce qui a aggravé le chômage.





Face cette situation d‘une jeunesse au désarroi qui a perdu tout repère, les populistes de tout bord foncent sur elle pour lui faire miroiter des solutions toutes faites à leurs problèmes.





Ce phénomène du populisme est apparu aux États-Unis d‘Amérique, quand Donald Trump a voulu accéder au Pouvoir. Il avait promis le plein emploi aux jeunes chômeurs américains et de rendre l‘Amérique...aux Américains. C’était un clin d’œil vers les conservateurs et religieux évangélistes purs et durs dont le comportement frise le racisme. Cela a prospéré mais pour un seul mandat parce les Américains avaient constaté que leur président voulaient les séparer avec le reste du monde par ses agissements démagogiques. Candidat à sa propre succession, il a été surpris, par sa défaite. A ce jour, il ne reconnaît toujours pas la victoire de Joe Biden. Il est suivi en cela par l‘extrême droite conservatrice américaine qui avait tenté de faire...un coup d‘Etat, en envahissant le Congrès américain.





Le même phénomène est apparu au Brésil, où le populiste Jair Bolsonaro, un fan de Donald Trump, a utilisé le même scénario, pour accéder au pouvoir. Il n‘a pas honoré ses promesses faites à la jeunesse brésilienne. Les Brésiliens ne lui ont pas donné une seconde chance à la dernière élection. Ils ont ramené au pourvoir l‘ancien président Luiz Lula Da Silva. Bolsonaro, suivant son idole Donald Trump, avait refusé, lui aussi, de reconnaître sa défaite face à Lula.





En Afrique, des militaires ont pris le pouvoir, après que des activistes ont actionné cette jeunesse désemparée, devenue une cible, fragile et facile embrigader donc manipulable à volonté. On lui promet moments et merveilles et au c’’est la désillusion totale.





Au Mali, au Burkina et en Guinée, on constate que ces activistes, ont vite déchanté, et il s‘en est suivi, un deuxième coup d‘Etat causé par une rivalité lors du partage...du Pouvoir, j’allais dire du...gâteau entre militaires. Ceux-là, qui avaient actionné cette jeunesse, se sont mordus les doigts, pour avoir été ignorés royalement, par ces militaires, une fois installés confortablement au Pouvoir. Pour combien de temps ? Seul Dieu le sait !





C’est cette jeunesse désemparée, manipulable à souhait, qui se réfugie dans les réseaux sociaux pour tirer sur tout ce qui bouge ! Elle est encouragée dans cette posture, par des activistes, hors d’Afrique, mais qui manquent de courage. Personne n‘est épargnée. Même nos chefs religieux, les derniers remparts où on se réfugiait pour apaiser nos esprits.





Tout le monde a entendu, Cheikh Mahi Niasse, Khalif de Médina Baye, homme de paix, dire avant de se prononcer sur la situation de notre pays, qu’il sait que la foudre des insulteurs publics ne va pas l’épargner. Cette intimidation ne va jamais l’empêcher de dire la vérité et de prêcher la bonne parole pour une paix durable pour dans notre pays!





A l’occasion de la cérémonie officielle du Kazu Rajab, le parole du Khalife Général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, a fustigé les manifestations de l’autre semaine, qui ont perturbé la quiétude de la ville sainte de Touba. Une première dans l’histoire de cette ville. Pour Serigne Bass,‘‘ on ne peut croire en Serigne Touba et manquer de suivre ses recommandations. Nous avons décidé d‘être Talibes de Serigne Touba. Serigne Bass Abdou Khadre ajoute : les politiciens ne valent pas la peine que nous Mourides nous nous mettons à nous chamailler. Ce pays ne peut enlever à Serigne Touba ce que Dieu lui a donné. Ce qui s‘est passé récemment à Touba est regrettable. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité juste parce qu’il y’a derrière des gens qui vont dire du mal de vous. Nous devons désormais, au prix de nos vies, défendre Touba et empêcher que cette cité soit bouleversée.





Voilà ce que nous vivons au Sénégal! Et c‘est déplorable parce que cela peut conduire vers un chaos que personne ne pourra contrôler.

Où se trouve la solution? Tous les citoyens sont interpellés surtout la classe politique. Je ne cite pas la Société Civile, autoproclamée, qui ne joue pas son rôle de facilitateur. Au contraire, elle se range d‘un côté, s‘excluant immédiatement de la posture d‘arbitre ! Suivez mon regard!



L‘Union Africaine (UA) a un nouveau président, en la personne du Président de la République des Comores, Azali Assoumani, à qui le Président Macky SALL a passé temoin. C‘était ce week-end, lors du 36e Sommet de l‘UA, tenu à Addis Abeba, la capitale éthiopienne.

Faisant son bilan, devant ses pairs, le chef l‘Etat, est revenu sur les questions relatives à la sécurité en Afrique. En effet, sans sécurité, il ne peut y avoir de développement. C’est pourquoi, Macky SALL, appelle instamment à la mise en œuvre des engagements du Sommet extraordinaire de Malabo de Mai 2022; à savoir, rendre opérationnelle la Force africaine en attente, créer une Unité de lutte contre le terrorisme et financier, de façon plus conséquente et plus prévisible, nos efforts de lutte contre ce fléau. Le président de la République rappelle que l‘avancée du terrorisme en Afrique est une menace à la paix et à la sécurité.





Le président sortant de l‘UA a ensuite listé les différents Sommets organisés sous son mandat, à savoir, l‘industrialisation et la diversification économique de l‘Afrique; l‘accélération de la mise en œuvre de la ZLECAF; la masculinité positive, contre les violences faites aux femmes et aux filles; l‘agriculture et la sécurité alimentaire; le financement des infrastructures.