Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Décolonisez vous !

Dans une de mes récentes chroniques, je déplorais le fait que les Africains restent toujours sous le joug colonial mais dans ... leur subconscient. Les preuves de ce refus de se décoloniser se vérifie tous les jours, partout sur le continent. Les plus soumis à ce refus sont nos hommes politiques. Jugez-en !





Qui n‘a pas entendu ou vu des politiciens, surtout quand ils sont dans l‘opposition, un courrier entre les mains et destiné aux représentations diplomatiques, accréditées dans nos pays ? Les motifs sont toujours les mêmes! Vous les entendez crier à qui veut l’entendre « Nous lançons un appel à la Communauté Internationale, nous sommes brimés par le pouvoir en place et nous demandons votre intervention pour nous permettre d’exercer notre droit à nous opposer en toute liberté ! . Aidez nous ! ». C’est un disque rayé que nous entendons partout en Afrique. Est-ce que de tels propos honorent les Africains ? Comment nous regardent ces peuples vers qui nous nous agenouillons devant leurs dirigeants pour les implorer à nous aider ? Pourtant, c’est ces mêmes dirigeants, que nos politiciens taxent de néocolonialistes, qui s’accaparent de nos richesses nationales et patati patata !





Mieux, il suffit de souffrir d’une quelconque...migraine ou d’une petite toux, pour solliciter une évacuation sanitaire à l’étranger. Méprisant , sans le dire, nos structures sanitaires, certes pas équipées comme ...celles des accusés d’être des Néocolonialistes, mais fonctionnelles tout de même, pour nous autres Gorgorlous !





A ce sujet, on apprend que l‘avocat en chef du leader de Pastef, Me Cledor Cire Ly a été évacué en France après avoir aspiré un gaz lacrymogène. Il se disait que son cas été critique et nécessitait un séjour dans une structure médicale étrangère. Mais une vidéo devenue virale circule en boucle dans les réseaux sociaux où on a vu Maître Ly déguster un café ou un thé quelque part dans un café enFrance ou en route vers...la France. Au vu de cela, la famille du célèbre avocat a publié un communiqué pour préciser que le séjour de Maître Ly n‘est pas une évacuation sanitaire! Il s‘est rendu en France pour une analyse approfondie afin de déterminer exactement la composition du gaz qu‘il a inhalé! Pourtant on nous disait que son cas était critique et nécessitait une évacuation en France. Mais s‘il s‘agissait de faire des analyses, est-ce que les grands laboratoires de l‘Institut Pasteur de Dakar ou l‘Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formation du Pr Mboup, étaient incapables de faire le travail. Non, je ne peux pas y croire, tant les animateurs de nos structures sanitaires, sont respectés, au-delà de nos frontières, pour leur compétence ! Il faut bannir ce complexe d‘infériorité qui habite certains cadres africains. Il faut que nous croyons en nous, pour faire avancer notre continent!





D’ailleurs cette affaire d‘évacuation sanitaire a amené, Babacar Gaye, ex cadre du Parti Démocratique Sénégalais, à se fendre d‘un coup de gueule, pour dénoncer ce qu‘il appelle de la supercherie. Il est temps que nous mettions fin à cette supercherie pour valoriser nos ressources nationales en matière de santé. L‘évacuation sanitaire doit être une exception et non la règle.





Pourquoi au moindre rhume ou un accès de fièvre, on pense aux hôpitaux de l’ancien colon, j’allais dire de l’ancien...maître ? C‘est parce que nous sommes d‘éternels néocolonises! Pauvre de nous autres Africains ! Mais où sont les amis et compagnons de notre Guy Marius national, du mouvement France Dégage ? Ont-ils cautionné ces évacuations sanitaires ou contrôle sanitaire, dans les structures sanitaires de la France? Je n‘ose pas y croire ! Peut-être que dans certaines circonstances, nos amis rectifient et au lieu de dégager la France, ils la supplient et crient: France..Accueille!





N‘est-ce pas Guy ?



Donald Trump, l‘ancien président américain, un populiste connu et reconnu, appelle à une mobilisation de ses partisans, ces supramacistes de la droite républicaine, à se mobiliser, ce mardi 21 Mars, pour l‘accompagner, répondre à une convocation d‘un Procureur de New-York qui, selon l’ancien locataire de la Maison Blanche, risque d’être arrêté ! Sic!





Cet appel de Donald Trump à ses partisans confirme la théorie du spécialiste de la communication, le Canadien McLuhan, qui disait que nous vivons dans un Village global, un Village planétaire. Ainsi, ce qui se passe chez votre voisin, est su en temps réel, donc facile à copier ou imiter. Suivez mon regard!





Donald Trump, le Républicain, sait bien que la mobilisation, qu‘il sollicite auprès de ses partisans, n’aura aucun effet sur la détermination de ce magistrat...élu du parti Démocrate, à élucider cette affaire de mœurs dans laquelle il serait impliqué.





Donald Trump écrit dans son site: le candidat du parti républicain très loin (devant ses rivaux pour la primaire républicaine) pour la prochaine élection américaine et ancien président des États-Unis d‘Amérique va être arrêté mardi (21 mars) . Manifestez, reprenez notre nation !





Donald Trump, ne semble pas avoir appris de son échec, quand il a demandé à ses partisans d‘envahir le Capitole (siège du Congrès américain) pour invalider la victoire de Joe Biden à la dernière élection présidentielle américaine. On dirait que Trump se tropicalise davantage, au fil des années! Les Institutions américaines sont fortes et resteront toujours fortes. Ce n’est pas un populiste, fut-il ancien locataire de la Maison Blanche, qui va changer les choses. Trump devrait changer de nationalité et migrer vers l‘Amérique latine où sa démarche aurait pu aboutir !





Le Procureur est en train d’investiguer sur une vieille affaire de 2016 sur une somme de 130.000 dollars qu‘il aurait versé à une star de la pornographie, pour acheter son silence. La malchance de Trump c’est que son ancien avocat personnel, Michael Cohen, qui l’a quitté, devenu l’un de ses pires ennemis, a témoigné, à deux reprises, devant le grand jury, dans cette affaire liée à un accord de non-divulgation concernant cette star du porno Stéphanie Clifford ! Selon nos confrères de RFI, Les investigations portent sur le versement par... Michael Cohen (au nom de son client Trump ? ) de 130.000 dollars à cette star de la porno, Stephanie Clifford !