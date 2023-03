Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - La Loi ou le ....Pardon !

En ce mois béni du Ramadan, les uns et les autres sollicitent le pardon auprès des amis, voisins ou coreligionnaires. C’est un mois d’abstinence mais aussi de dévotion envers Le Tout Puissant pour qu’il répande sa Miséricorde sur toute la Communauté dans une atmosphère de bonheur, de prospérité, de santé et de paix. Mais hélas! Comme nous autres, simples citoyens, nous sommes pris en otages par les politiciens pour qui, la chose politique est...au-dessus de Tout! Le mois béni du Ramadan a droit à un respect. Mais non, on appelle à des rassemblements ou marches ...pacifiques !?. Il faut prendre les organisateurs au mot ! Tout ce que demandent les paisibles citoyens, c’est éviter de se transformer en...pyromanes dans le feu de l’action. Ne pas s’attaquer ou brûler les biens de paisibles citoyens, dont le seul tord est de se trouver sur l’itinéraire des manifestants déchaînés se déclarant toujours d’être des pacifistes! Une trêve n’était elle pas nécessaire pour honorer le Ramadan ? Même, les pires ennemis, en un moment de leur combat, observent une trêve, ne serait-ce que pour panser les blessures ou négocier, pour arrêter les hostilités. Dans l’Histoire, tous les conflits, même les plus violents, se sont toujours terminés, autour d‘une table de négociation pour arriver à la paix. Sans cette Paix, pas une vie sereine au sein de la communauté !



Profitant de ce mois de Ramadan, l’avocat et Président Directeur Général du Groupe Walfadrji, Cheikh Niasse, héritier de son père Feu Sidy Lamine Niasse, dans une lettre ouverte, supplie le Président Macky Sall d’user de tous ses pouvoirs pour faire libérer le journaliste Pape Ndiaye, chroniqueur judiciaire à Walf Tv. Il lui est reproché de discréditer l’Institution judiciaire, d’un appel à des représailles contre les membres de la famille judiciaire etc.... Pour un tel citoyen, fut-il journaliste, l’avocat Maître Cheikh Niasse, s’agenouille devant le Chef de l’Exécutif, pour lui demander, de libérer quelqu’un retenu par le Judiciaire. L’avocat demande ainsi, au Président Macky SALL, de fouler aux pieds la sacro-sainte règle de séparation des Pouvoirs. Pour que son employé, Pape Ndiaye, recouvre la liberté. Si demain des casseurs avaient saccagé le siège de son groupe, Maître Cheikh Niasse, aurait-il le même comportement, en demandant le pardon pour les casseurs ? Je pense que non ! Il allait plutôt exiger que justice soit rendue et dans toute sa rigueur, pour obtenir réparation du préjudice !







Toujours à ce sujet, on a vu la semaine dernière, un rassemblement, devant le Groupe Walf, de journalistes, venus prêter main forte à un confrère?! qui n’aurait pas fauté. Comment un journaliste, qui se considère chroniqueur judiciaire peut-il commettre certaines erreurs, impardonnables, pour un journaliste professionnel ? Bon Dieu ! Le journalisme c’est, les Faits, avérés, parce que recoupés donc vérifiés. Mais quand on se trompe sur un simple nombre des substituts du Procureur qui auraient rejeté une décision, il faut dire qu‘on ne mérite pas le titre de chroniqueur...judiciaire ! On est cens connaître ce petit détail qui a son importance ! Surtout pour quelqu’un, qui aurait déclaré être très introduit dans le milieu judiciaire donc qui connaît bien cette famille judiciaire. Et puis, Maître Niasse, n‘était-Il pas plus raisonnable, d’attendre que justice soit rendue, pour demander au président de la République, d’user de ses pouvoirs discrétionnaires que lui confère notre Constitution, pour gracier Pape Ndiaye?





Quant à mes jeunes confrères journalistes...professionnels, je leur demande de se limiter aux faits, notre matière première. Il faut éviter de sombrer dans un sentimentalisme ou un corporatisme aveugle ! Nos lecteurs et auditeurs, pour qui, nous sommes les sentinelles, n’ont rien à voir avec nos sentiments ou nos états d’âmes. Ils attendent de nous qu’on leur dise la Vérité, rien que la Vérité ! C’est notre raison d’être ...des Journalistes !







Pour rester dans le domaine judiciaire, on apprend que le sulfureux jeune avocat et écrivain, franco-espagnol, Juan Branco, va débarquer à Dakar pour défendre le leader de Pastef. Ce jeune avocat, que d’aucuns disent, agité, est qualifié, par son éditrice Marion Mazauric, dans le JDD français (Journal Du Dimanche), de Jesus des temps modernes, d’un nouveau Che Guevara ou d’Artagnan! On rappelle, qu’il a été aux côtés des gilets jaunes en France, pendant que ce mouvement était dans toutes les rues et routes françaises plusieurs mois durant. C’est dire qu’on va assister, très prochainement, devant les prétoires dakarois, à des joutes oratoires de haute portée, entre robes noires, dans les différentes affaires impliquant leurs clients. Maître El Hadji Diouf, l’avocat du peuple, est averti !



Nous avons entamé le mois béni du Ramadan. Au village, sous l’arbre à palabres, un vieux sage Sereer, au vu de la chaleur insoutenable qui règne a fait une proposition très intéressante qui fera l‘effet d‘une bombe chez nos cousins Al Pulaars ! Le vieux demande à ce que nos cousins, Gardiens du Temple de l’Islam, prennent 15 jours dans les 30 que devraient jeûner les Sereers qui se contenteraient que de 15 jours d‘abstinence. Ce qui fait que nos cousins Al Pulaars auraient à jeûner 45 jours ! Mais Le Tout Puissant qui sait que des liens de sang existent entre ces deux groupes ethniques, va faire une distribution équitable des cadeaux, qu‘il va offrir aux bons jeûneurs. Il va additionner les 45 jours des Al Pulaars et les 15 jours des Seeers, ce qui nous mène à 60 jours. Cette somme sera divisée par 2 et chaque groupe ethnique aura 30 jours de récompense! Cette suggestion sera envoyée au locataire du Palais de l’Avenue portant le nom du Père Léo, pour un décret éventuel ! Quant à son option, pour le jeun, il aura l’embarras du choix, qui sera vite fait ! Suivez mon regard !



Les candidats à la candidature, pour la présidentielle de 2024, poussent comme des champignons, dans le champ...politique. Mais la nouveauté, c’est la création de mouvements à partir des initiales de leurs noms. Ici, on imite un certain...Français, (tiens, encore la France) Emmanuel Macron, avec son mouvement, EN MARCHE, créé après avoir lâché son ancien patron, le président Français Francois Hollande : Le E de EMMANUEL et M de MACRON. Et ça a...Marché!





Récemment, Je vous disais que, nous Africains nous sommes des Néocolonises dans notre subconscient. Jugez en!





L‘ancien Ministre de l‘Enseignement Supérieur, candidat à la candidature, pour la présidentielle de 2024, a lancé son mouvement intitulé : Mouvement pour la transformation Nationale (MOTNA). Ici, le M de Mouvement renvoie à Mary et le N de Nationale renvoie à Niane!







Quant à notre MIMI Touré nationale, ancienne Ministre de la Justice, ancienne Premier Ministre et ancienne Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental, OUF ! elle a fait le même copier coller ce qui donne : Mouvement pour l‘Intégrité, le Mérite et l‘Indépendance (MIMI). En Wolof, cela donne : Dégou ak Mimi .