Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - La terre contre.....le chômage!

La tournée économique du président de la République Macky SALL, dans la région de Sédhiou, a permis aux Sénégalais de découvrir une nouvelle race de jeunes entrepreneurs agricoles. C‘est un réel plaisir que de voir, ces jeunes se retrousser les manches pour travailler la terre en compagnie de leurs collaborateurs. Tout le monde met la main à la la pâte.





Dans les différents reportages effectués dans les fermes, la plupart des jeunes entrepreneurs agricoles sont d‘anciens émigrés ou des rescapés de l‘émigration clandestine. Ils reconnaissent tous, la nécessité pour les jeunes de rester au pays et d‘investir dans les fermes agricoles. Tous regrettent de n’avoir pas entamé cette activité plus tôt, tant les résultats obtenus sont satisfaisants.





Les autorités, pour retenir les jeunes dans les terroirs et réduire l’exode rural et leur donner des emplois, ont créé les Domaines Agricoles Communautaires (DAC). Ces fermes qui rappellent les Kolkhozes du temps de l‘ex Union Soviétique où ces coopératives agricoles étaient exploitées par les habitants de la localité. Les produits de la vente étaient partagés entre tous les exploitants.





L‘Organisation des Nations Unies pour l‘Alimentation et l‘Agriculture (FAO), avait publié une étude intitulée Approche-pays intégrée (API) pour l‘intensification de la création d‘emplois décents pour les jeunes dans les systèmes agro-alimentaires (2015-2022). Il concernait le Guatemala, le Rwanda, le Sénégal, le Kenya et l‘Ouganda.





Pour le Sénégal, il a été constaté un niveau satisfaisant de filières comme le riz, les oignons, l‘arachide et les fruits et légumes.





Malgré les efforts déployés pour réduire le chômage des jeunes, il faut dire que la question est difficile. Au Sénégal, plus de 100 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail.





Une récente étude indique que, près 88% des 1, 2 milliard de jeunes du monde vivent dans les pays en développement. A l‘échelle mondiale, les jeunes représentent environ 24 % des pauvres, selon la FAO. Les jeunes vivant dans le monde rural sont les plus vulnérables.





La multiplication des DAC peut aider à inverser la tendance dans notre pays. Il faut une mobilisation et une sensibilisation de ces jeunes. Ils doivent retourner à la terre et éviter de sillonner les rues des grandes villes pour vendre des gadgets et autres babioles importés par des hommes d’affaires qui se moquent de leur avenir.

Dans certains villages, en attendant l’implantation éventuelle d’un DAC, des ASC (associations sportives et culturelles ) ont créé des champs collectifs. C‘est l‘exemple que donne cette ASC de la commune de Niakhar, Diame Bougoum, dans la région de Fatick. Cette ASC produit des céréales, principalement du mil mais aussi de l‘arachide. Chaque année, après les récoltes, elle engrange des sommes assez substantielles pour mener leurs activités culturelles et sportives. Si toutes les ASC, du monde rural, imitaient l’ASC Diame Bougoum, la lutte contre le chômage des jeunes pourrait connaître des résultats probants. Leur situation économique, pourrait s‘améliorer sensiblement. Il faut accompagner ces jeunes, en activant davantage les institutions financières dédiées à la lutte contre le phénomène du chômage.



Sur la question du 3ème mandat, l‘opposition politique, vent debout, relaye, des propos qu‘auraient tenu des autorités américaines et françaises. Pourtant, la voix officielle américaine au Sénégal, est son Ambassadeur Michael Raynor, qui a été clair et en précis le propos en s‘adressant à la presse:La question du troisième mandat, c‘est aux institutions sénégalaises d‘en déterminer, de même que l‘éligibilité des candidats. L‘Ambassadeur Américain ajoute: C‘est le rôle des citoyens sénégalais d‘élire leurs dirigeants et que les partenaires du Sénégal ont pour mission de soutenir les processus et les institutions démocratiques dans leur travail. Voilà des propos qui ne souffrent d‘aucune ambiguïté à moins que ceux qui publient ces rumeurs (ce n‘est pas de l‘information) soient mus par des intentions inavouées. Ils ont bien raison d‘utiliser le conditionnel, qui signifie que leur supposée information, jusqu’à preuve du contraire, n‘est pas avérée. Mais comme, nos journalistes...nouveaux ne font que du copier coller, dans cette affaire, ils mettent entre parenthèses leur éthique et leur déontologie et reprennent aveuglément des rumeurs publiées par des médias étrangers.





Par ailleurs, cette communauté internationale qui est dénoncée à longueur d‘année parce qualifiée de néocolonialiste, est aujourd’hui un bon partenaire parce qu‘elle s‘opposerait au 3ème mandat. En tout cas, l‘Ambassadeur américain Michael Raynor a tenu des propos totalement contraires aux propos qu‘on prêterait à son gouvernement qui s‘opposerait au 3eme mandat au Sénégal.