Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Le censeur.......censuré !

La semaine écoulée n’a pas été pleine de grâce pour l‘opposition politique sénégalaise. En effet, après avoir raté de faire tomber le gouvernement du Premier Ministre Amadou Ba, elle risque de voir deux de ses députés, Massata Samb et Mamadou Niang, membres de Yewwi Askaan Wi et du PUR de Serigne Moustapha Sy, d‘avoir un séjour prolongé à la citadelle du silence de Rebeuss.





En effet, le Procureur a mis sous mandat de dépôt les deux députés qui avaient brutalisé leur collègue de Benno Book Yakaar, la députée Amy Ndiaye Gniby. Ils seront jugés ce lundi en audience de flagrant délit.





Pour ce qui est de la Motion de Censure, rejetée par la majorité des députés, il faut dire qu’elle a révélé un manque de maturité politique d‘une partie de l‘opposition. En décidant de vouloir faire tomber le Gouvernement de la République, cette opposition devait savoir qu’elle s’engageait dans une lourde responsabilité. La moindre des choses devrait être, de se concerter, avec tous ceux, supposés n’être pas d’accord avec la politique gouvernementale actuelle. Pourquoi les initiateurs n’ont pas associé, dès l’entame des démarches, leurs alliés, les membres de Wallu, drivés par le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) qui leur ont permis d’être, au coude à coude au Parlement, avec la majorité parlementaire ? Que cherchait la coalition Yewwi en faisant cavalier seul dans cette aventure ? Elle voulait certainement prouver à l’autre partie de l’opposition que c’est elle la vraie...opposition c’est à dire radicale. Qui s’oppose farouchement au gouvernement de Amadou Ba c’est à dire à la politique du Président Macky Sall. Les autres sauront apprécier cette démarche clivante, qui les range, sans le dire, dans une opposition de façade.





Le président du Groupe parlementaire de Wallu, Mamadou Lamine Thiam, a justifié le refus de sa coalition de ne pas voter pour la Motion de Censure, par le simple fait qu’elle ne maîtrisait pas les tenants et les aboutissants de la démarche. Comme pour dire que sa coalition a été mise devant le fait accompli. Ce qui selon certains membres du PDS, est un manque de respect à un parti qui a lutté pendant 26 ans dans l’opposition avant d’exercer le Pouvoir pendant 12 ans, sous la direction de Me Abdoulaye Wade. Un tel parti ne devait pas être marginalisé dans une question aussi importante, estiment certains observateurs de la vie politique sénégalaise.





Certains analystes politiques estiment que la coalition Yewwi Askaan Wi, a voulu montrer, dans sa démarche, sa suprématie au sein de cette opposition au vu de ses 53 députés. Ce qui est une erreur grave, car faire cavalier seul, suppose d’abord, une majorité absolue avec des alliés sûrs parce qu’en phase avec ce qu’on leur propose, avec un minimum de respect. Dans le cas contraire, les gens se braquent et bonjour les dégâts !





Ce complexe de supériorité a mené les membres de Yewwi vers une situation qui risque d’imploser l’inter coalition Wallu Yewwi. Même si Mamadou Lamine Thiam, patron du Groupe Wallu, rassure que leur inter coalition reste intacte malgré la déconvenue subie par les membres de Yewwi. C’est peut-être, un langage diplomatique, que dis-je, de politiciens qui cherchent à rassurer les troupes pour les futures batailles où il faudra se compter donc s’additionner !





Nous sommes à quelques encablures de la présidentielle de 2024 et déjà les candidatures au sein de cette opposition se multiplient. Ce qui veut dire qu’on assistera à une série de soustractions, chacun voulant coiffer l’autre au poteau ! Mais pour le moment, le censeur a été censuré, et certains observateurs de la vie politique sénégalaise estiment que cette Motion de Censure est, la plus médiocre de toutes les motions de censure déposées au Sénégal.





La prochaine fois, peut-être, lors d’une autre session parlementaire, Yewwi fera mieux!





Wait and See, comme on dit au pays Joe Biden, le Président Américain qui a reçu la semaine écoulée, 50 chefs d’Etat et de Gouvernement Africains, à Washington, avec à leur tête le chef de l’Etat Sénégalais Macky Sall, porte drapeau du continent africain. Macky SALL a plaidé pour que l’Afrique soit à la table des 20 grands pays où l’on concocte les recettes de la gouvernance mondiale. Il a été bien entendu et le chef de l’Exécutif américain a accepté d’être l’avocat de l’Afrique auprès des autres membres du G20.





En marge de la rencontre, le chef de l’Etat Américain a reçu ses homologues dont les pays organisent des élections présidentielles l’année prochaine. sur notre continent. Comme pour dire que son pays veille au grain pour que ces joutes électorales se déroulent dans les normes démocratiques.



Après cette virgule sur le Sommet États-Unis d’Amérique/ Afrique, revenons à la Motion de Censure de Yewwi Askaan Wi qui a connu un échec retentissant.





Cet échec, quelques jours seulement, après l’adoption de la Loi des Finances 2023, a redonné plus de confiance au Premier Ministre Amadou Ba et son équipe. Malheureusement pendant les débats, certains membres de l’opposition, pour qualifier certains membres du gouvernement, ont utilisé de gros mots que la décence m’interdit de reproduire. Cela ne grandit pas leurs auteurs qui portent, pourtant, les titres ....d’Honorables Députés ! Un titre aussi prestigieux qu’il soit, se mérite surtout par ....le comportement ! C’est important !





Dans son allocution de clôture, le Premier Amadou Ba, dopé par l’échec de la Motion de Censure, a craché certaines vérités à ceux-là qui avaient promis aux citoyens une rupture positive, une fois au Parlement.





Vous, comme nous, savez que les Sénégalaises et Sénégalais veulent la rupture, a martelé le Premier Ministre. Il liste les ruptures qui étaient attendues :





-la rupture avec cette manière de faire la politique, fondée sur le blocage systématique des institutions, ce qui rend les populations peu fières;

-la rupture pour aller vers une démocratie apaisée dans laquelle les politiciens ont de la hauteur, et traitent avec respect et bienveillance leurs collègues, les institutions, leurs concitoyens et les pays partenaires du Sénégal.





Monsieur Amadou Ba a ensuite expliqué ce que le peuple attend des acteurs politiques.





Le peuple attend de nous tous une attitude plus patriotique, plus républicaine, plus démocratique, une attitude intelligente, a souligné le Premier Ministre.





Il demande ensuite aux opposants :





Libérez le peuple, Yewwi lene Askaan wi, de la désinformation, de la manipulation et de l‘arrogance comme mode de communication politicienne.





Libérez le peuple, Yewwi lene Askaan wi, de la violence verbale, morale et physique comme moyen de pression politique.





Auparavant Birame Soulèye Diop, Président du Groupe parlementaire Yewwi-Askan Wi, présentateur de l‘exposé des motifs de la Motion de Censure avait expliqué que Voter la Censure du gouvernement, c‘est confirmer que les Sénégalais, dans une large majorité, ne sont pas convaincus de la déclaration de politique générale du Premier Ministre.





C‘est pourquoi, le Président du Groupe parlementaire de Yewwi estime que le Premier ministre doit accepter les résultats des urnes et se soumettre à un vote de confiance des députés. Il y va de la dignité et la crédibilité de l‘institution parlementaire.





Ce à quoi le Premier Ministre a répondu, que: Quelles que soient nos opinions et nos divergences politiques, nous devons-nous rassembler autour de l‘essentiel. Il nous faut marcher ensemble, la main dans la main, pour maintenir et consolider la cohésion sociale de notre pays et redonner à la jeunesse sénégalaise espoir et confiance en son avenir.