Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Non au paternalisme !

La semaine écoulée, deux hommes politiques français Jean Luc Mélenchon (Insoumis) et Olivier Faure (Socialiste) tous deux de l‘opposition, ont pensé bien faire en déclarant que la démocratie sénégalaise était piétinée avec l‘arrestation d‘opposants sénégalais.

Est-ce que la démocratie française a été piétinée quand en pleine campagne électorale pour la présidentielle de 2017, François Fillon, a été mis en examen pour une question d‘emploi fictif en faveur de son épouse Pénélope Fillon ? Si c‘était sous les tropiques, quelque part en Afrique, ces donneurs de leçons français seraient montés sur leurs grands chevaux pour nous dire que la démocratie est assassinee !

Quand Dominique Strauss-Kahn (Socialiste) alors DIrecteur Général du Fonds Monétaire International, donné gagnant face à Nicolas Sarkozy à la présidentielle de 2017, a été accusé d‘abus sexuel sur une femme de chambre dans l‘hôtel SOFITEL( chaîne française) à New-York, beaucoup d‘observateurs ont senti un piège d’une main politique française dans cette affaire rocambolesque. L’objectif était simple. Éliminer un rival dangereux et briser la carrière politique d‘un Français que tout le monde donnait gagnant à cette présidentielle de 2017. Des mains occultes, venant de Paris, n‘ont pas été écartées. Alors, a-t-on parlé du piétinement de la démocratie française? C‘est à la suite de cette affaire de l‘hôtel SOFITEL, que François Hollande a été désigné candidat des Socialistes face à Sarkozy qu‘il a battu par la suite.

Ce qui est troublant, c’est quelques années après cette affaire Dominique Strauss Kahn, l‘admission de...Nicolas Sarkozy ( hôte de l’Elysée pendant l’affaire) au Conseil d‘administration de...SOFITEL. Suivez mon regard !

Les leaders politiques français doivent cesser de s‘immiscer sur la vie politique des africains. Il est vrai qu’ils sont encouragés dans leurs démarches par les politiciens africains qui se ruent vers les représentations diplomatiques occidentales pour solliciter une intervention de leurs pays dans les affaires politiques internes africaines. Nos leaders politiques ne peuvent pas vouloir quelque chose et son contraire. Ils dénoncent à tout va la FranceAfrique ou le néocolonialisme occidental, qui n‘est rien d‘autre qu’une colonisation Bis. Pourtant ils demandent toujours une intervention de la France ou des autres pays occidentaux dans les politiques internes de nos États. Ils les implorent de venir pour faire respecter la démocratie en Afrique !

Il faut que nos hommes politiques préservent la dignité africaine. Qu’ils restent debout et essayent de tout faire pour régler les questions africaines par les africains.

Est-ce que les Français, Belges, Américain, Canadiens, que sais-je encore, accourent vers les ambassades africaines pour dénoncer leurs régimes qui auraient fauté sur le plan politique. Vous ne le verrez jamais! Refusons donc qu’on tropicalise notre démocratie.

Toujours dans cette tropicalisation de nos jeunes démocraties, pourquoi ceux qui n’ont pas la majorité dans nos parlements, qualifient cette majorité de mécanique à chaque fois qu’elle vote un projet de loi. Pourquoi quand il s’agit des pays occidentaux, ces majorités ne sont jamais qualifiées de mécaniques par les minorités au sein des assemblées. Là-bas c’est des majorités gouvernementales comme du reste chez nous.

Après les législatives en France, le Président Emmanuel Macron et ses partisans ont tout fait pour avoir une majorité absolue à l’Assemble nationale pour pouvoir dérouler tranquillement leur programme de campagne. Le nouveau gouvernement n’est toujours pas formé parce que Emmanuel Macron est à la recherche de nouveaux alliés au sein des autres formations politiques pour avoir cette majorité qu’on appèlera....mécanique sous les tropiques. Là-bas on parlera de majorité pour gouverner.

Aux Etats-Unis, quand Donald Trump, alors président des États-Unis d’Amérique décidait de faire passer un acte avec l’aval du Congrès où les Républicains (ses partisans) étaient majoritaires, ses Sénateurs fermaient les yeux pour le satisfaire. Quand il s’est agi des résultats de la présidentielle, contestés par le camp républicain, la majorité...mécanique des Sénateurs était derrière Trump, même s’ils reconnaissaient dans les couloirs que leur candidat avait été battu par Joe Biden et validé par la Cour Suprême américaine.

Justement cette Cour Suprême où les juges conservateurs(tous nommés par des présidents républicains ) sont majoritaires, vient de révoquer le droit à l’avortement au niveau fédéral et les États sont libres d’appliquer la mesure. Aux États-Unis, le Parti Républicain est contre le droit à l’avortement contrairement au Parti Démocrate. Mais comme les juges conservateurs sont majoritaires, ils sont en phase avec les conservateurs républicains et actuellement, tous les États dirigés par les gouverneurs républicains s’empressent de valider la mesure. Les démocrates sont furieux et demandent aux femmes pro-avortement qui manifestent devant la Cour Suprême, de sanctionner les républicains à la prochaine élection du mi-Mandat du Président Joe Biden prévue en octobre prochain pour renouveler une partie du Congrès.

On voit que dans tous les pays du monde, une majorité sert à quelque chose !

Donc arrêtons de dévaluer nos institutions, sans lesquelles, on ne parlerait pas de République encore moins de Démocratie !



La célébration du centenaire de la disparition du Saint Homme de Tivaouane, El Hadji Malick Sy (1922-2022) a été l’occasion pour le Président Macky Sall, d’assister à la pose de la première pierre d’un nouvel hôpital de niveau 3 dans la ville sainte.

Il avait auparavant rencontré le Khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour qui en a profité pour prodiguer des conseils au chef de l’Etat.

« Il faut accepter les contradictions et savoir endosser les contrecoups de la vie. Cela fait partie des qualités humaines. Quoiqu’il puisse arriver, Il éviter de répondre à tout va » a souligné l’homme de Dieu. Serigne Babacar Sy Mansour ajoute : « Si celui qui vous parle n’a pas les mêmes prérogatives que vous, vaut mieux ne pas répondre car si vous prenez le temps de répondre à quelqu’un c’est parce que

vous êtes au même niveau. Quand on est au même niveau que les autres, c’est que votre suprématie est entachée. »

Ces paroles du Khalife General des Tidianes, outre le Président Macky Sall, devraient interpeller tous les leaders politiques ou tous les autres acteurs de la vie politique nationale.

Malgré ces sages paroles, il y a un activiste de l‘espace politique qui a apostrophé nommément le Khalife Général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour, le Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké pour n‘être pas

intervenus dans le jeu politique. Il faut savoir raison garder et éviter d‘avoir des propos irrévérencieux en direction d‘hommes de Dieu, qui sont, au Début et à la Fin, de notre existence sur terre. A la naissance ils là et à la mort ils sont toujours là. Donc respect absolu aux chefs religieux !

Et puis, je l’ai dit dans une précédente chronique, nous devons toujours avoir à l’esprit le jour où, seul, dans la tombe nous allons faire face au Seigneur à qui on rendra compte de toutes nos actions dans la Communauté. Celles-ci doivent être utiles absolument sans quoi les conséquences peuvent être terribles, comme l’enseignent les prédicateurs à tout croyant.



Abdou GNINGUE

Journaliste Citoyen du monde rural