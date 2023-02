Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Reportage....suspect !

Le reportage de notre confrère François Delétraz du Figaro, ce quotidien français de la droite française, a tout l’air d’un papier bâclé. En effet, comment comprendre une enquête sur le Train Express Régional (TER) sénégalais sans interroger les autorités sénégalaises. Le journaliste et son Rédacteur en chef sont tous les deux fautifs pour travail nul parce incomplet. Plus grave, cette enquête, est faite, peut-être, dans un bureau parisien, bien chauffé, en cette période d‘hiver, avec force documents. Au bout, on nous livre, un papier incomplet parce que partisan. A quelle fin? Est-ce qu’un journaliste doit accepter de transférer une gué guerre franco-française au pays de la Teranga . En effet, il semblerait que depuis que la RATP( Réseau Autonome des transports parisiens) a été éliminée après un appel d’offres du Sénégal pour l’exploitation du TER au profit de la SNCF (société nationale des chemins de fer français ), les deux sociétés se regardent de travers.





Dans cette enquête, biaisée, le journaliste aurait écrit que le TER n’appartient pas au Sénégal, mais à la SNCF, malgré le fait que tout le montage financier est fait exclusivement par les autorités sénégalaises. Comment un TER qui appartient à 100% au Sénégal peut-il être...la propriété d’une société qui a un contrat de 3 ans pour exploiter la structure ? Non, qu‘on arrête de prendre les écrits de nos confrères étrangers pour des écritures bibliques. Il est inadmissible qu’on applaudisse, des deux mains, quand de fausses informations sont diffusées sur notre pays. Le patriotisme exige qu‘on s’érige en boucliers pour défendre la Nation sénégalaise.





Ce genre de papier du Figaro ressemble bizarrement à celui qu‘avait fait une consœur britannique de la BBC (la British Broadcasting Corporation) qui menait une enquête sur le pétrole sénégalais. L’enquête impliquait la société pétrolière britannique BP( British Petroleum) pourtant la journaliste avait ignoré superbement le bureau Dakarois de la société et avait refusé de s’adresser aux autorités sénégalaises qui détiennent les informations officielles sur l’exploitation du pétrole. Donc, son article ne devait pas être diffusé parce que incomplet. Notre confrère Ibrahima Sané, cet ancien de la BBC et de Radio Sénégal avait dit, que ce reportage ne pouvait pas être diffusé de leur temps parce que biaisé. Sans commentaire !





Voilà ces reportages qui n’ont rien à voir avec la pratique d’un journalisme professionnel. Pourtant, ils sont prisés par des compatriotes qui traitent de néocolonialistes, tous ces pays occidentaux d’où viennent ces envoyés spéciaux bien...spéciaux ! Certains plus téméraires, demandent qu’on les ..dégage purement et simplement. Pendant ce temps, leurs journalistes, eux, sont accueillis à bras ouverts parce qu’ils dénigrent, faussement, le pays de la Teranga, à partir de fausses informations ! . C’est vraiment triste !







Ces jours-ci, il y a deux reporters français qui étaient pris, la main dans le sac, en tentant de se faire des sous auprès des autorités marocaines. Ils ont été démasqués et livrés à la justice. Pour dire qu’il faut être très vigilant sur le comportement de ces reporters étrangers dont, le plus souvent, les reportages ne sont pas neutres, comme le croient, certains de nos compatriotes.



Comme un prolongement de la conférence de Dakar sur la souveraineté alimentaire et la résilience , le Président Macky SALL a distribué, ce week-end, du matériel agricole d’un montant de 85 milliards de FCFA, au monde rural. Il a demandé à ce que le matériel soit remis entièrement et exclusivement aux ayants droit.





Au village, nous avons accueilli ce geste avec satisfaction et réclamons notre quota pour participer à ce combat pour assurer notre souveraineté et sécurité alimentaires.





D’ailleurs, le chef de l’Etat l’a expliqué en disant « Si nous voulons être à l’abri des aléas du commerce mondial, nous ne pouvons plus continuer à importer(massivement) des denrées de première nécessité ». Pour Macky SALL, « C’est une grande vulnérabilité dont nous ne pouvons nous libérer qu’en assurant au plus vite notre autosuffisance alimentaire ».





Il faut ainsi, beaucoup de mil, de riz, Niebe, sorgho, en somme toutes les céréales qui constituent les aliments de base dans notre pays. Tous les plats traditionnels, les Ngourbanes, Mbaxalou Saloum, et autres Lachiri Haako, pourraient revenir sur nos tables, en quantité et qualité dans leur version Bio. Évidemment, pour les desserts, on oubliera pas nos fruits comme les ditakh, les Houls, les Soumps, Sidems, Aloms, pleins de vitamines et bio, parce que poussant dans nos savanes herbacées, comme les chante le poète!





Dans la même journée, le chef de l’Etat a visité une ferme moderne où des brebis et vaches laitières venant de l’étranger ont été exposées. Chacune de ces vaches peut produire jusqu’à 25 litres de lait par jour. Si on compare avec une vache locale qui ne produit pas plus de 2 litres de lait par jour, on peut dire que nous serons bientôt autosuffisants en production laitière. On suivra, ainsi, les pas de l’aviculture où nous avons une autosuffisance entière. Au Sénégal, manger un poulet ou des œufs, n’est plus un luxe, tant ces produits sont à la portée de toutes les bourses.