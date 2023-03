Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Une question...à problèmes !

Quand on a occupé de hautes fonctions dans son pays, il faut savoir se respecter mais aussi respecter ses compatriotes. En effet, Cheikh Aguibou Soumaré a été Premier Ministre du Sénégal. Rien que cette position dans la haute administration sénégalaise devait lui interdire de s’emparer d’une rumeur publique pour en faire une question où on sent une accusation qui ne dit pas son nom. Le président de la République du Sénégal est une institution, et ce n’est pas votre position de politicien, doublé d’un opposant, qui vous autorise à lui poser une question qui peut porter atteinte à l’image de notre pays dans le monde. Dans une des réponses servies aux enquêteurs, l‘ancien Premier déclare qu‘en avançant le montant de 7, 9 milliards :C‘est juste une hypothèse d‘ecole. Mais pour démontrer quoi ? Quand les enquêteurs lui demande de décliner sa source, si c‘est dans la rue ou les restaurants, Aguibou Soumaré déclare: qu’il ne pouvait pas répondre à cette question. En clair, les policiers voulait savoir s‘il s‘est emparé d‘une Rumeur pour poser sa question. Sa non réponse est une.....réponse assourdissante !





Un ancien Premier et opposant aussi mais dans une posture républicaine Abdoul Mbaye, a réagi sur cette question de Aguibou Soumaré au Président Macky SALL. Il dit: Il y a peut-être erreur de la part de Aguibou Soumaré. S’il n’existe aucune base sérieuse motivant ses questions, qu’il s’en excuse publiquement et que cela serve de leçon.Voila, une position responsable quand on a occupé une certaine station dans l’architecture gouvernementale d’un pays. Malheureusement, la recherche effrénée du Pouvoir, pousse certains opposants à ne mettre en avant, dans toutes leurs déclarations ou comportements, que leur intérêt propre et non l’intérêt général, c’est à dire celui du fameux peuple dont ils se réclament tant!



Le décret réglementant les loyers dans notre pays est entré en vigueur. Une bonne semaine après, près de 500 plaintes dont 82 réclamations ont atterri sur la table de Momar Ndao, président de la Commission nationale de régulation des loyers. C’est dire que la commission n’a pas de temps à perdre pour que bailleurs et locataires se considèrent comme un couple inséparable.





Certes, Il y a des bailleurs très compréhensifs qui tolèrent, des retards de paiement raisonnables, de la mensualité, du fait de faibles revenus, nécessitant un coup de main d’un parent ou d’un samaritain.





Par contre d’autres logeurs, sont très stricts dans le respect des échéances. Ils sont dans la logique commerciale pure et dure. Les uns et les autres doivent savoir que nous vivons dans une société où la solidarité a un sens, car dans toute activité, elle met en avant le respect de la personne, dans sa dignité. C’est pourquoi il ne faut jamais chercher à humilier un locataire devant sa famille, à cause d’un retard de paiement. De même le locataire ne doit pas se baser sur un...bras long, une haute personnalité, pour refuser de payer son loyer à temps. Il faut un gentleman agreement pour bien huiler les relations entre le bailleur et le locataire. Pour préserver la paix sociale, sans laquelle, la vie n’aura pas de sens.



Une bonne nouvelle pour notre pays dont l’aéroport international Blaise Diagne vient d’être sacré meilleur Aéroport en Afrique par le programme ASQ (Qualité des services aéroportuaires) . Cette distinction, concerne trois catégories, à savoir le Meilleur aéroport par taille(2-5 millions) et région (Afrique) qui récompense les aéroports ayant obtenu le score de satisfaction globale le plus élevé par taille et région au départ.





La deuxième catégorie est l’Aeroport le plus agréable qui récompense les meilleurs aéroports pour leurs offres (restaurants, boutiques, divertissements) et leurs efforts pour rendre le temps d‘attente agréable et confortable.





Le prix Aéroport le plus propre, ferme cette consécration, décernée à l’AIBD, travers ASQ qui est le premier programme de satisfaction des passagers aéroportuaires au monde avec près de 400 aéroports participants dans 95 pays du Conseil International des Aéroports( ACI).





Tout Sénégalais doit être fier de cette performance de notre nouvel aéroport né il y a peu de temps. C’est un défi lancé à tout le personnel de l‘AIBD. Il est donc nécessaire de maintenir le cap et faire de notre aéroport un Hub où la plupart des voyageurs d’Afrique de l’ Ouest transiteraient pour regagner leurs pays en venant d’Europe, d’Amérique ou d’Asie. Il ne faut pas dormir sur les lauriers.



L‘autre grand succès enregistré par le Sénégal cette semaine écoulée, est la victoire de l‘équipe des Lionceaux des Moins de 20 ans. Ils ont remporté la Coupe d’Afrique de Football de leur catégorie, en battant en finale la Gambie par 2 buts à 0. Ils ont ainsi chaussé les godasses de leurs aînés, l‘équipe A des Lions et l‘équipe locale des Lions et du Beach Soccer, qui ont remporté successivement la Coupe d‘Afrique des Nations (CAN) et le Championnat d‘Afrique (CHAN), la coupe d’Afrique du foot de plage et la Coupe d’Afrique des Malentendants.





La performance de nos Lionceaux mérite de figurer dans le livre Guiness. En effet, ils ont remporté tous leurs 6 matchs dont la finale, sans encaisser le moindre but, s’accaparer de presque tous les Trophées individuels, meilleur gardien de but, meilleur joueur de la compétition et le soulier d‘or! Ouf! On ne peut faire mieux, comme l’a dit le président de la République Macky SALL, en félicitant nos Lionceaux.