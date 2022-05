Le Sadisme à fleur de peau (Par Madior Salla)

Le Sadisme à fleur de peau Il y a quelques années, le sociologue Serigne Mor Mbaye appelait à un «Ndeup » (séance de catharsis). Il invitait les autorités à se pencher sur les errements de la société sénégalaise. C’était il y a plus de 20 ans. Aujourd’hui encore, cette même société a besoin de ce « Ndeup » qui pourrait la sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. Elle est malade et a même dépassé la phase métastase. Elle est devenue une pourriture, le réceptacle de tout ce qui est abject. Elle est violente, déviante, agressive. La journée d’hier est venue nous rappeler combien cette société est devenue pathologique. Un père et son fils violent la même personne dans le même foyer. Il n’y a apparemment rien de plus répugnant que ce fait divers qui sera vite rangé dans la catégorie des chiens écrasés. Vite oublié ! Et pourtant, l’acte doit nous interpeller tous. Il charrie de la rancœur et de la rage. Violer un enfant sur qui on a autorité et voir la famille tenter d’étouffer ce crime abject. Ce qui est manifestement signe d’une complicité. En effet, beaucoup de faits qui se passent à l’intérieur de nos maisons sont souvent étouffés sous le fameux vocable du « Soutoureu » ou « Massla ». Il nous faut en finir avec ces considérations d’une autre époque pour guérir le mal. On n’a pas fini de se désoler de ce crime, qu’un autre plus dramatique se présente sous nos yeux avec l’agression mortelle d’une dame sur son lieu de travail et qui a été sauvagement égorgée. Une société malade à qui il faudra impérativement prodiguer des soins. Et il y a urgence !



