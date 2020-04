Le test ultime pour savoir si votre couple va durer

Un psychologue contacté par le journal britannique The Independent a dressé une liste de 15 questions afin de savoir si votre couple va durer. On vous laisse faire le test !





Au début d’une relation, ou lorsque celle-ci devient de plus en plus sérieuse, on ne peut s’empêcher de se demander si la relation va durer. Afin de venir en aide à ses lecteurs au coeur douteux, le journal britannique The Independent a fait appel au psychologue Gary W. Lewandowski, professeur à la Monmouth University.





Ce dernier a imaginé un test avec une dizaine de questions afin de savoir si la personne avec qui l’on est, est la bonne. Pour ce faire, il a repris les mêmes bases que la “liste de Keltner”, un test qui évalue si oui ou non, une joueur de baseball mérite sa renommée.





Le test du psychologue mélange à la fois la science et l’instinct. Répondez simplement par “oui” ou par “non”. Si vous avez au total plus de “oui”, votre relation va très sûrement durer. À l’inverse, si vous enregistrez une majorité de “non”, il faudra se poser certaines questions quant à votre histoire d’amour et communiquer avec l’autre.





Voici le test :