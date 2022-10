[Freestyle d’une Sokhna] Mimi, Macky, Sonko : Victimes, Coupables ou Impact logique ? (Par Amal Medina)

Sommes-nous totalement embrigadés dans cette fureur de NEW ERA, mondialisation, système ou encore cette somme de cacophonie électrique qui nous sert de société ? Avons-nous toujours la capacité de nous "lire" devant une glace ?



Mieux , combien d'entre nous détenons encore le courage de nous regarder non pas uniquement se voir, mais prendre le temps d'analyser avec objectivité et pertinence les informations qui nous sont renvoyées par un miroir ? Telles sont les questions essentielles et imminentes à se poser.



Autant Mimi Touré , le président Sall et Ousmane Sonko de prime abord devraient unanimement avoir les mêmes objectifs entre autres la félicité des sénégalais. Quand bien même chacun d'eux aurait sa propre doctrine et voie pour y accéder, comment se fait-il que nous arrivions à omettre que cela reste NOUS dans NOUS, entre SÉNÉGALAIS bon teint. Le principe du BÉNEU BOP KÉNEU MEUNOUKO XAR NIAR à résolu depuis belle lurette l'équation que représente ces nombreuses difficultés auxquelles nous faisons face. Il est d'une évidence certaine que le point de départ d'une quelconque solution à nos différentes problématiques tant sociétales que intra-personnelles ne réside nulle part ailleurs qu'en nous-mêmes. Cela peut paraître simpliste néanmoins il n'en est que plus juste. Prenons l'exemple de la cohésion impressionnante dont les sénégalais dans leur entière globalité ont fait preuve durant la dernière coupe d'Afrique; bon sang c'était sensationnel la diffusion d'énergie positive dans tout le territoire. C'est frappant le pouvoir que l'être humain arrive à puiser en son prochain dans la bienveillance, quoi que cela ne réfute en rien la présence de divergences.



Nous dilapidons inconsciemment le plus clair de notre temps à ignorer les appels du "Moi" interne qui vit en chacun de nous, peut-être par crainte de la véracité incontestable de ce qu'elle aurait à nous révéler. Toutefois essayons de lever nos crainte à l'endroit de la vérité sachant que même s'il arrive qu'elle blesse elle ne tue pas non plus et tout ce qui nous tue pas nous rend forcément plus fort.



Cependant, armé d'un brin de courage, l'individu gagnerait congrûment, d'impressionnantes découvertes rien qu'en faisant un tour en lui-même.



Par conséquent, ne devrions-nous pas apprivoiser au mieux le culte de l'analyse continuelle de soi non pas dans une dynamique de bourreau mais plutôt dans un soucis de perfectionner lucidement notre imperfection innée.



Il est plus que temps de nous contempler, de faire l'inventaire honnête de tous ce que renferme notre être profond.



Dès lors, nous pourrons facilement collaborer avec nos travers et pulsions à défaut de les éradiquer.



Par la même occasion, optimiser nos aptitudes à puissance 1000 et certainement se poser enfin sur les rails qui mènent à la plénitude, bien entendu à rythme différent selon chaque protagoniste.



Soyons convaincu que la malveillance n'a jamais été la solution à une quelconque problématique. A tous nos leaders même si nous divergeons à bien des égards sur différents points, attelons nous toujours à faire primer la fraternité qui reste le seul moyen concret d'arriver à une quelconque souveraineté. Bannissons de nos interactions les propos et faits discourtois, éliminons ce regard en chiens de faïences vis a vis de nos paires en privilégiant les débats d'idées, la tolérance et l'altruisme.



En définitive, que chacun fasse de sa personne une priorité en s'octroyant comme droit et devoir de tomber éperdument amoureux de sa personne et lui vouer un intérêt considérable.



Paradoxalement tout cet amour et intérêt commun bascule naturellement chez l'autre. Étant donné que "Moi" est "égale" à "Toi" ce qui résulte forcément au "Nous". En gros: AIMONS NOUS ! ? .