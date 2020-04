Pourquoi les hommes trompent-ils ?

Parfois on peut avoir l’impression que l’adultère est indissociable de la psyché masculine mais aucune des raisons pour lesquelles les hommes (et les femmes) essayent d’excuser leur comportement n’est exempte de questionnement.





L’adultère n’est pas réservée aux hommes mais c’est clairement vu comme quelque chose que l’on a plus de chances de faire. Mais pourquoi ? “Parce que” ? La psychosexologue et thérapeute de couple Kate Moyle explique que “les raisons de l’infidélité sont variées et souvent propres à la situation de l’individu ou du couple". Et de poursuivre : "Malgré tout, il peut y avoir d’autres facteurs en jeu qui influencent la décision d’agir et le désir de tromper”.





Vous êtes devenu complaisant





Combien de fois avons-nous entendu parler d’un homme qui faisait partie d’un couple supposément parfait mais qui a trompé malgré tout ? Prenez Jay-Z par exemple; s’il l'on en croit le contenu de trois albums - Lemonade de Beyoncé, 4:44 de Jay et la collaboration des deux sur Everything Is Love - alors le rappeur mégastar s’est éloigné du foyer et il avait semble-t-il tout à perdre. Kate Moyle reconnaît qu’aucun homme n’est immunisé contre le fait de se demander si l’on ne répondrait pas mieux à ses besoins ailleurs, peu importe à quel point la situation actuelle peut être confortable : “La culture dans laquelle nous vivons actuellement promeut l’idée qu’il y a toujours plus et que l’herbe est toujours plus verte ailleurs”, dit-elle. “C’est comme si nous étions métaphoriquement en train de regarder avec une loupe la vie et les relations d’autres gens et même si nous savons que c’est souvent une réalité soigneusement choisie, on ne peut pas s’empêcher de nous comparer et cela peut créer des attentes et des déceptions”.





Vous voulez sortir d’une relation





Peut-être qu’on a du mal à s’empêcher de regarder ailleurs parce qu’on a peur d’être retenu, un problème pour s’engager ou une relation qui va trop vite. Plutôt que de confronter la situation en face, certains hommes trompent : c’est l’équivalent sexuel d’un bébé qui dégrade un mur avec des feutres pendant que vous tournez le dos. C’est comme si on voulait être découvert. Comme toute infidélité laisse une cicatrice, c’est une raison plutôt destructrice de tromper. Dire que c’est fini va faire du mal, oui, mais laisser votre partenaire découvrir votre infidélité et faire le sale boulot pour vous n’est pas une solution d’adulte. Peut-être que c’est plus facile de gérer votre honte que d’essayer d’expliquer pourquoi une relation ne fonctionne pas selon vous. Mais le moins de mines vous laissez derrière vous, mieux c’est.





Vous pensez que c’est un truc de mec





Est-ce le genre de comportement que les gens attendent de nous ? En tant qu’homme, nous avons beaucoup de choses à prouver quand il s’agit du sexe. Nous sommes pressurisés pour être des machines sexuelles excitées en permanence : pensez au fait scientifique qui dit qu’un homme pense au sexe toutes les sept secondes. Marsha, divorcée, qui a été mariée pendant huit ans jusqu’à ce que l’infidélité incessante de son mari les sépare, confie : “On apprend aux garçons qu’ils devraient partir et faire le tour du monde avant de se poser alors que les femmes sont supposées rêver d’être une femme au foyer à les attendre pendant qu’ils finissent”. Il y a un niveau d’immaturité qui semble être accepté chez les hommes et une étrange certitude que nous ne sommes pas capables de nous contrôler. Avoir une variété de partenaires sexuels est vu comme une médaille d’honneur pour certains hommes et Marsha n’accepte pas ça : “C’est seulement quand ils se font attraper qu’ils comprennent les vraies conséquences de ce qu’ils ont fait”, dit-elle. “La plupart des hommes n’en auraient rien à faire s’ils ne se faisaient pas attraper.”





Vous avez plus d’opportunités





Le succès d’Internet rend les rencontres plus faciles, ce qui, comme l’explique Moyle, peut nourrir les insécurités et nous donne aussi un aperçu de la vie des autres. “Il n’a jamais été aussi facile de faire de nouvelles connexions avec un accès constant à un réservoir illimité de gens et cela offre différents styles de tromperies : le sexting par exemple, ou une relation émotionnelle sans contact physique”, explique Moyle. Par le passé, il fallait se débrouiller pour être en déplacement ou faire un effort concerté pour commencer une relation avec un étranger, maintenant il suffit d’un swipe.





Il vous faut un boost d’égo





Etre considéré comme attirant par une nouvelle personne peut se révéler être aphrodisiaque, non ? Vous pouvez vous voir sous un nouveau jour et avoir un boost de confiance en vous, en particulier si vous avez été au plus bas. Même si vous n’êtes pas particulièrement malheureux à la maison, de l’attention de la part de quelqu’un de random peut mener à l’adultère. Qui ne souhaite pas être rappelé qu’il a toujours le “modjo” de temps à autres ? Alex, 28 ans, a été flatté quand un collègue lui a fait une remarque à une soirée de boulot et une chose a mené… à une autre chose plus importante, potentiellement désastreuse. Alex était plutôt pragmatique à ce propos. “Je n’étais pas malheureux avec mon petit ami, loin de là. Je savais que personne n’allait le savoir et c’était plutôt excitant.” Peut-être qu’il y a un peu de vérité dans ce que dit Marsha ? “Je ne voulais même pas le refaire”, explique Alex. “Parfois ce n’est pas si profond.” (Même s’il l’a refait une autre fois, avec une autre personne.)





Il vous manque quelque chose à la maison





“Un des problèmes auxquels doivent faire face de nombreux couples c’est de prioriser leur relation dans leurs vies très occupées”, explique Moyle. “Ironiquement, la relation dans laquelle nous sommes est souvent celle qui a le moins d’attention et si nous sommes plus éloignés qu’ensemble, nous avons plus tendance à chercher des connexions aux autres et à être sensible à des sentiments d’attention quand cela vient d’une nouvelle personne; en tant qu’humains, nous sommes neurobiologiquement programmés pour nous connecter.”





Marsha a une interprétation légèrement différente. “Les hommes se conduisent comme les chiens : ils adorent l’attention”, dit-elle. “A la seconde où ils en ont moins qu’ils pensent en mériter à la maison, ils fuguent à la recherche de quelqu’un d’autre en remuant de la queue.”





Ce qu’il faut vous rappeler si vous pensez tromper





Pensez à vos motifs et à ce qui peut se passer ensuite. Même si vous ne vous faites pas attraper par votre partenaire, vous devriez prendre en considération les sentiments de la personne avec laquelle vous vous engagez. Kate Moyle explique : “Souvent quand il y a tromperie, le focus peut être sur le bénéfice à court terme ou le sentiment que l’acte peut susciter et cela peut être bénéfique de réfléchir aux risques.”





“Pour certaines personnes, l’infidélité est un symptôme de quelque chose qui ne fonctionne pas dans leur relation ou qui peut être utilisé comme stratégie de sortie ou raison de terminer une relation”, explique Moyle. “Mais dans d’autres circonstances, il peut s’agir de chercher une récompense ou un sentiment et cela peut être souvent réduit alors qu’il peut y avoir une façon plus saine de répondre à ces besoins”. Tromper, c’est comme poser un plâtre sur une plaie ouverte et votre temps serait peut être mieux investi à travailler sur les problèmes qui ont mené là ou peut-être être honnête avec vous-même et votre partenaire et admettre que les choses ne fonctionnent pas et qu’il est temps d’aller de l’avant. C’est, après tout, une façon plus adulte de gérer les choses.





Evidemment, il y a trois camps dans cette histoire - vous, eux et la vérité - et les histoires derrière la plupart des infidélités sont complexes mais Marsha tenait à clarifier une chose : “Je m’en suis pris à moi-même et j’ai pensé à plein d’excuses pour mon mari et il a en eu beaucoup lui-même. Mais pour finir, je pense que cela se résume au fait que c’est un gros br**leur.”





La vérité blesse les amis mais voulez-vous vraiment être l’homme dont quelqu’un parle en de tels termes ?





Via GQ UK