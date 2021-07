[Audio] "La ligne écarlate..." (Par Assane GUÈYE)

Les élections territoriales du 23 janvier 2022 seront largement scrutées. Elles vont préfigurer les législatives et peut-être même la présidentielle à venir. Dans ce contexte, un air de pré campagne flotte aux 4 vents. Chacun, bref tout le monde, fait le dos rond. Personne d’ailleurs ne s’en cache. À côté de la propagande précoce, un Conseil des ministres en urgence et une procédure similaire à l’Assemblée nationale ont été convoqués pour passer à l’adoption des modifications sur au moins 66 articles du code électoral.