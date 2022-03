Sir Sadio! (Par Mamoudou Ibra Kane)

Éditorial MAMOUDOU IBRA KANE





Dans un royaume on l'aurait anobli. Ce n'est pas un hasard si Sadio Mané joue à Liverpool, faisant le bonheur du club londonien. Au pays de la Reine Élisabeth II d’Angleterre. Célébrons la noblesse du Nianthio comme le Royaume-Uni sait être reconnaissant à l’endroitde ses valeureux enfants. Sir Sadio, ça lui va bien ! Si l’enfant de Bambali mérite beaucoup de nous, c’est parce qu’il nous a tout donné : la Coupe d’Afrique des nations, la participation à la Coupe du Monde. Deux fois consécutives, s’il vous plaît. Et de trois !