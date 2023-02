[Chronique d’une Sokhna] Tout prend sens avec le temps (Par Amal Medina)

Chronique d'une Sokhna

Que dire de l'être humain et de la patience ou du moins de l'impatience ! Ma foi, il y a matière ! Un individu doté de raison est particulièrement en quête continuelle d'éclaircie. Autrement dit, la vie de l'individu est rythmée en grande partie par l'attente en soi, quoique le quotidien nous apporte bel et bien des éléments de réponse certainement morcelés comme dans un puzzle.





Dès l'enfance, notre nature saine, faisant allusion à la FITRA qui constitue cette croyance instinctive qu'à l'homme au Divin, enfin à la VÉRITÉ, nous pousse au questionnement de prime abord élémentaire, entre autres : pourquoi le ciel est bleu?? D'où viennent les étoiles?? Comment on fait les bébés ? RIRE, question assez épineuse pour tout parent?!





Entre l'adolescence et l'âge pré-adulte, les esprits et personnalités se fertilisent, raison pour laquelle les réflexions tournent beaucoup plus autour des sujets d'affirmations du genre : Quel domaine choisir pour ma future carrière?? Qu'est-ce qui peut être plus beau que l'amour ? Qu'est-ce qui fait que les gens divorcent?? Pourquoi l'adulte stress autant?? En gros, le monde des Bisounours où tout est beau et que le souci du lendemain est quasi inexistant.





En revanche, à l'aube de nos premiers pas dans l'âge adulte, la donne change. En effet, l'expérience acquise nous a forcément fait comprendre quelques vérités absolues comme quoi, ce n'est pas qu'un adage. Dans la vraie vie, l'être humain propose, cependant, c'est le CRÉATEUR qui dispose. Aussi, que certaines choses n'arrivent pas qu'aux autres, mais surtout que notre pouvoir que l'on a tant aiguisé jusqu'ici a bien des limites.





Par conséquent, notre remise en question étant dorénavant plus soutenue, nous voilà à présent sur le terrain de la logique et du réalisme avec des interrogations telles que : si l'amour n'est pas garant de réussite du mariage, qu'est-ce qui l'est ? À défaut de compter sur mon pouvoir qui s'avère infaillible, sur quoi ou qui puis-je réellement me fier?? Qui est au contrôle de mon existence??