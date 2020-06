Affaire Cbao : Réplique de Bocar Samba Dièye à Abdoul Mbaye

Après la récente sortie l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye sur une télévision de la place, dans l'affaire opposant Bocar Samba Dièye à la Cbao, c'est au tour du commerçant de donner sa version. Il dément l'ex-patron de cette banque qui soutient avoir bien rangé la traite à l'origine de leur litige, avant son départ.‘’Depuis quand une banque en contentieux avec un client de plus de 5 milliards 650 millions peut-elle encore lui octroyer un crédit de 11 milliards remboursé entièrement ?’’, s’interroge, en conférence de presse ce mercredi, Famara Ibrahima Cissé, président de l'Association des clients et sociétaires des institutions financières (Acsif), qui défend actuellement Bocar Samba Dièye.Selon Cissé, ‘’les irrégularités notées dans les documents attestent qu'il n'y a jamais eu dans cette transaction une quelconque traite. Il s'agit en réalité d'un scénario monté de toutes pièces par des délinquants financiers pensant profiter des faiblesses physiques et financières de Bocar Samba Dièye.’’