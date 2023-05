Affaire des 27 jeunes filles violées à Touba : Le ministère de la Femme brise le silence

Une affaire de viols présumés sur des jeunes filles mineures âgées de 6 à 16 ans qui étudient dans un daara situé à Touba Gol. Vingt-sept victimes ont été dénombrées dans cette affaire.





Dans un communiqué, le Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants “condamne avec la plus grande fermeté cet acte et ne ménagera aucun effort pour que justice soit rendue dans toute sa rigueur.”





La ministre Fatou Diané Gueye engage “ses services pour prendre en charge l'accompagnement psychosocial et juridique des victimes”.