Baïdy Agne élu à la tête de la Confédération des Organisations Patronales d’Afrique

Ce mardi 10 juin 2025, lors de l’Assemblée Générale tenue à Genève en marge de la Conférence Internationale du Travail de l’OIT, Baïdy Agne, président du Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP), a été élu président de Business Africa, la Confédération des Organisations Patronales d’Afrique.



Basée à Nairobi au Kenya, cette organisation regroupe 41 patronats nationaux africains et est reconnue par des instances comme l’Union Africaine, l’UE, les Nations Unies, le G20 et le B20. Le CNP Sénégal salue cette « brillante élection » et remercie le secteur privé africain pour sa confiance.



Les vice-présidences ont été attribuées aux patronats d’Afrique du Sud et d’Algérie, tandis que les autres membres de l’instance dirigeante incluent ceux du Kenya, du Nigéria, de la Côte d’Ivoire, de la Tunisie, d’Ouganda, du Cameroun, du Mali, de l’Île Maurice et du Zimbabwe. Baïdy Agne a présenté une feuille de route ambitieuse, déclarant : « Nous allons nous concentrer sur l’amélioration du climat des affaires en Afrique, l’intégration financière, les co-investissements entre privés africains, et les partenariats public-privé. »



Il a également mis l’accent sur les transitions numériques, énergétiques et environnementales, le droit du travail, le dividende démographique, la souveraineté économique et la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).



Agne a promis des plaidoyers auprès des institutions africaines (UA, BAD, CEDEAO, SADC, CEEAC, UEMOA) et multilatérales (UE, Banque mondiale, SFI), affirmant : « Il s’agit de porter la voix de l’Afrique dans le monde et de défendre les enjeux de l’entreprise africaine. » La prochaine réunion de Business Africa est prévue les 7 et 8 août 2025 à Nairobi, avec la participation attendue de plus de 250 entreprises africaines, un événement qui devrait renforcer les initiatives économiques continentales.