BEM DAKAR classée meilleure Business School d’Afrique Noire francophone par le magazine Jeune Afrique

Classement Jeune Afrique 2020 des Meilleurs Masters d’Afrique subsaharienne : BEM Dakar maintient sa position de leader en Afrique Noire francophone.





En se classant, une nouvelle fois, 1ère Business School d’Afrique Noire francophone, BEM Dakar confirme sa place de leader en Afrique subsaharienne.





Depuis sa création en 2008, BEM Dakar a démontré une excellence académique qui lui a valu d’occuper la tête de ce classement durant trois années consécutives (2011, 2012, 2013) puis en 2019 année de reprise du classement et cette année encore.





Le magazine Jeune Afrique, dans ce classement 2020, valorise l’attractivité/la sélectivité, la pédagogie, la professionnalisation, le rayonnement international et le service aux étudiants de l’établissement fondé et dirigé par Dr Pape Madické DIOP qui dira à cette occasion :





« Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ensemble. Le mérite de ces résultats remarquables revient à toute la communauté éducative de BEM Dakar : les parents d’élèves, les étudiants, les enseignants, le personnel d’encadrement et de soutien, les autorités de tutelle et bien sûr les chefs d’entreprises.





BEM Dakar, c’est une conviction et une passion partagées par des hommes et des femmes pour qui l’éducation est un sacerdoce et pour qui l’Afrique est une terre d’histoire et d’avenir ; un continent de toutes les histoires et de tous les avenirs. A Dakar comme à Abidjan, l’ambition reste la même : être la Business School de référence du continent ».





A propos de BEM Dakar :





Partenaire stratégique de KEDGE Business School, BEM Dakar c’est 41 programmes de management,

1300 étudiants dont 700 en formation initiale et 600 en formation continue, 29 nationalités représentées,