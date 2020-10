Cérémonie d’installation officielle de la cellule genre du Ministère du Tourisme et des Transports aériens

Le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Monsieur Alioune SARR a procédé, ce Jeudi 01 octobre 2020 à 10 Heures, à l’installation officielle de la cellule genre dudit ministère à Diamniadio.La cellule genre, coordonnée par le Conseiller Technique Mme Dieng Aissatou Kassé, Enseignante, Directrice d’école et Inspecteur de L’Education, a pour entre autres missions :- d’élaborer, chaque année, un plan d’action en relation en relation avec toutes les parties prenantes du Ministère du Tourisme et des Transports aériens en se référant au plan de mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’égalité et de l’équité de Genre (SNEEG) ;- de veiller à la prise en compte des besoins et intérêts différenciés des femmes et des hommes dans les cadres de planification, de programmation et de budgétisation ;- d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de renforcement des capacités en genre et équité à l’intention du personnel du Ministère et des organisations partenaires ;- d’appuyer l’entreprenariat féminin dans les domaines du Tourisme et des Transports aériens...La cellule genre est composée des représentants du cabinet, des directions, des services et structures sous tutelle du Ministère du Tourisme et des Transports aériens.C’est évidemment, dans la dynamique de donner forme à la politique de genre mise en œuvre par le Gouvernement, que s’inscrit cette cérémonie solennelle d’installation officielle de la Cellule Genre du Ministère du tourisme et des transports aériens (MTTA).Cette option tire son origine dans les orientations définies par son Excellence Monsieur le Président de la République, Macky SALL qui a très tôt compris l’enjeu du rôle des femmes dans l’atteinte des objectifs de développement durable du pays.En effet, l’Etat du Sénégal a fait le choix d’intégrer les questions de genre dans les priorités de développement à travers une Stratégie nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre. Ladite stratégie élaborée en 2005, est en phase d’actualisation pour notamment tenir compte du nouveau cadre de référence de la politique économique et sociale du Sénégal à l’horizon 2035.En définitive, Il s’agit pour le MTTA d’accroître les retombées positives du développement touristique et des transports aériens sur la vie des femmes, ce qui contribue à la réalisation du cinquième Objectif de Développement Durable ( ODD), à savoir « parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles».Le but ultime est de