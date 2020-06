Cérémonie de signature d’une Convention tripartite de Partenariat entre le Ministère du Tourisme et des Transports aérien (MTTA)

S’est tenue ce Jeudi 25 Juin 2020, à Diamniadio la Cérémonie de Signature de la Convention tripartite de Partenariat entre le Ministère du Tourisme et des Transports aériens, le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2022 et la Fédération des Organisations patronales de l’Industrie touristique du Sénégal.





En effet, cette convention a pour objet de définir le cadre de collaboration entre le secteur privé touristique et l’Etat doublement représenté par le Ministère du Tourisme et des Transports Aériens et le Comité d’Organisation des JOJ en vue d’une meilleure organisation de cet événement, notamment en ses volets hébergement, transport aérien, transfert des participants, promotion de la Destination Sénégal et mise en tourisme.





Il y a de cela 18 mois, plus précisément le 08 octobre 2018 à Buenos Aires en Argentine, le Comité international Olympique (CIO) désignait le Sénégal comme pays organisateur de la 4ème édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2022, en présence de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République. Il s'agira ainsi de la première manifestation olympique organisée sur le continent africain.





Ce qui constitue, certes, un défi mais aussi et surtout une grande opportunité pour le Sénégal dans différents domaines parmi lesquels figurent en bonne place le tourisme et le transport aérien.





D’une part, c’est un défi pour l’Afrique en ce sens que c’est une grande première sur le continent et pour le Sénégal qui a été désigné à la suite d’un processus de sélection rigoureux au détriment d’autres pays africains, notamment la Tunisie et le Nigéria qui étaient tous candidats pour abriter ces JOJ de 2022.





Il est évident que les plus grands défis liés à l’organisation d’un événement international sont, entre autres, la capacité d’accueil du pays hôte en termes d’infrastructures, la capacité organisationnelle et la conformité de son offre de services aux standards internationaux. Et sur ce plan, pour les volets tourisme et transport aérien, le Ministère du Tourisme et des Transports Aériens mettra tout en oeuvre pour offrir un séjour mémorable à tous les profils de participants.





D’autre part, les JOJ offrent de réelles opportunités au Sénégal, notamment dans les domaines du tourisme et du transport aérien en termes d’arrivées, de passagers, de découvertes, de loisirs, de promotion de la culture et de la gastronomie sénégalaises, entre autres.





Au demeurant, les JOJ représentent en chiffres : 35 disciplines sportives pour près de 5 000 athlètes avec 50% de filles, plus de 7 000 autres participants répartis entre officiels du Comité Olympique, spectateurs et accompagnateurs étrangers, professionnels de la presse, etc., sans compter les 20 000 spectateurs sénégalais attendus. En plus bref, c’est 12 000 visiteurs étrangers, donc 12 000 touristes non-résidents qui injecteront plus de 10 milliards de FCFA de recettes attendues dans les secteurs du tourisme et du transport aérien.





En termes de gains immatériels, les JOJ participeront au renforcement de la visibilité et de la notoriété de la Destination Sénégal, à la présence et au positionnement de l’offre touristique sénégalaise sur de nouveaux marchés. Ce qui contribuera à l’atteinte de nos objectifs à court et moyen termes, notamment celui d’atteindre 3.000.000 de touristes en 2023.





C’est pourquoi, au vu de l’apport considérable attendu des JOJ pour le Sénégal mais aussi des attentes de la communauté olympique internationale, il y a nécessité, aujourd’hui, d’une mobilisation nationale autour du Président de la République et du Comité d’Organisation pour relever le défi de l’organisation et de l’animation des JOJ de 2022.





Ainsi, à travers la convention de partenariat, objet de la présente cérémonie, Le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Monsieur Alioune SARR engage tous les services du Département et invite les acteurs touristiques, notamment les chefs d’entreprise, à travailler d’arrache-pied afin que les volets hébergement, transport des participants, promotion et mise en tourisme de l’évènement soient un franc succès.





Aussi, à la suite de la cérémonie d’aujourd’hui, le Ministre invite chaque signataire de la présente convention à mobiliser ses équipes pour l’élaboration d’une Feuille de Route 2020-2022 et à mettre en place un Comité de Suivi de sa mise en oeuvre et des engagements des parties.