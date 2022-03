CÉRÉMONIE DE SIGNATURE DE CONVENTIONS ENTRE LA LONASE, LA FSF ET LA LSFP

CÉRÉMONIE DE SIGNATURE DE CONVENTIONS ENTRE LA LONASE, LA FSF ET LA LSFP





Vendredi 11 Mars 2022



*Discours du Directeur général*



- Monsieur le Directeur de Cabinet duMinistre des Sports,



- Monsieur le Président de la Fédération Sénégalaise de Football,



- Monsieur le Président de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel,



- Monsieur le Secrétaire général de la LONASE,



- Monsieur le Coordonnateur de la Direction Générale de la LONASE,



- Mesdames et Messieurs, membres des comités exécutifs de la Fédération et de la Ligue,







- Chers invités, vaillants sportifs en vos qualités, rangs et grades respectifs,



J’ai l’honneur et le plus grand plaisir de vous accueillir pour procéder à la signature de deux conventions de partenariat :l’une avecla Fédération Sénégalaise de Football, l’autre avec la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel.



A travers ces conventions, la LONASEréitère son soutien au football sénégalais dans sa globalité.



C’est donc, pour moi, une cérémonie d’une très grande importance, comme vous le savez la Lonase a un attachement tout particulier pour le monde du sport et singulièrement, celui dufootball.



Je voudrais profiter de l’occasion qui m’est offerte pour féliciter chaleureusement le Ministre des Sports Monsieur Matar Ba, le Président de la Fédération Sénégalaise de FootballMe Augustin Senghor, l’ensemble du staff de l’équipe nationale ainsi que tous les Lions de la Teranga qui ont brillamment remporté la Coupe d’Afrique des Nations pour la première fois de notre histoire.C’est une grande fierté pour tout le peuple sénégalais.



Vous aviez alors bien compris le message du peuple sénégalais plus particulièrement celui du Président de la République Son Excellence Monsieur Macky SALL :



« MankooOutiNdam Li »



Aujourd’hui, c’est la fête du football, je suis heureux de compter parmi nos invités les présidents des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 accompagnés d’une forte délégation, nos vaillants supporters du12éme Gaindé,Allez Casa ainsi que d’éminents autres invités du monde footballistique.



Mesdames et Messieurs,



Rencontre ne pouvait être plus solennelle et conviviale que celle à laquelle nous assistonsen présence des deux principales composantes du football sénégalais. Elles constituentvéritablement deux maillons indissociables œuvrant au quotidien pour le développement harmonieuxdu sport roi, de la base au sommet.Chers partenaires, soyez-en vivement remerciés.



Soyez également assurés, Messieurs les Présidents, que la LONASE va œuvrer à vos côtés en soutenant notamment les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2. En effet, nous sommes convaincus comme vous que si nous voulons que notre équipe nationale A reste forte, il nous faut impérativement un championnat fort.



Monsieur le Président de la Ligue, mon cher ami Elhadji Djibril WADE,



Je voudrais vous réitérer l’engagement de la LONASE à vous soutenir dans votre mission en se positionnant comme sponsor leader du championnat national.



La convention signée aujourd’hui n’est que le début d’une belle aventure. Nous nous engageons à vous aider à hisser le football local encore plus haut.



Ainsi, j’ai le plaisir d’annoncer que la LONASE va soutenir :



- La Ligue en dégageant une dotation de 51 millions Fcfa pour appuyer le fonctionnement de la Ligue



- Les équipes du championnat à hauteur de 100 000 000 F CFA, répartis comme suit :



- 4 millions FCFA pour chacune des 14 équipes de Ligue 1 soit un montant total de 56 millions FCFA



- 2 millions F CFA pour chacune des 14 équipes de Ligue 2 soit un montant total de 28 000 000 F CFA



- 15 millions de FCFA seront remis à l’équipe qui remportera le championnat national de Ligue 1



Avec cet appui, nous espérons contribuer au développement des clubs et à l’amélioration de leurs performances.



Monsieur le Président de la Fédération Sénégalaise de Football, Me Augustin SENGHOR, cher ami,



Comme vous le savez, la LONASE est unsponsor officiel historique des Lions de la Téranga. Dans la même dynamique, nous nous engageons à soutenir toujours plus l’équipe nationale de football.



Nous allons ainsi dégager une dotation financière fixe pour les trois prochaines années.



En sus de ce montant fixe, l’équipe nationale va également bénéficier de primes de résultats pour chaque compétition en guise de motivation :



Ainsi, pour la Coupe du Monde QUATAR 2022 ,des primes de résultats d’un montant global de 90 millions seront offertes aux lions de la Téranga.



En ce qui concerne la CAN Cote d’Ivoire 2023, des primes de résultats de 80 millions de FCFA leur seront également distribuées.



Chers invités, amis sportifs,



Conformément à son slogan « la Fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation » je renouvelle au monde sportif sénégalais notamment aux acteurs du football sénégalais dans sa globalité l’engagement de la LONASE à continuer à accompagner l’équipe Nationale de Football etla Ligue Sénégalaise de Football Professionnel comme sponsor officiel.





Ensemble, nous continuerons à écrire les plus belles pages du football sénégalais.