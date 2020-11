Communiqué Cellule Communication BBY

A l’aune de la nouvelle étape dans la poursuite de la construction nationale de notre pays, tant au plan économique que social, et dans un contexte marqué par la dure crise de la pandémie de la Covid 19 qui a fini d’ébranler toutes les certitudes, l’approche politique du Président Macky SALL s’inscrit résolument dans une démarche cohérente de dialogue et d'ouverture. Cette option traduit la volonté du chef de l’Exécutif, d'impulser une dynamique fédératrice de toutes les forces vives de la nation dans l'effort de construction et de consolidation de notre pays.Ainsi, le Président de la République, SEM Macky SALL, avec le nouvel attelage gouvernemental, s’inscrit dans la poursuite, sans relâche, des réformes innovantes et l’amélioration continue des prestations aux citoyens, eu égard aux impacts de la Pandémie de Covid 19 qui a mis à nu les vulnérabilités de tous, des états y compris, partout à travers la planète.Dans ce contexte, la conférence de presse conjointe des ministres du gouvernement, rapproche davantage l’administration des populations. C’est pourquoi la cellule communication BBY se félicite des efforts du Gouvernement pour garantir et renforcer sa mission de communication publique au bénéfice de l’éclairage de l’opinion nationale.L’initiative des rendez-vous avec la presse et les résultats obtenus au sortir de ces échanges, traduisent à bien des égards la nouvelle impulsion que le Président Macky SALL veut introduire dans la gestion des affaires de l’Etat.Sur le plan économique, la cellule communication de Benno Bokk Yaakaar (BBY) salue l’élaboration du PAP2A qui va permettre d’ajuster les priorités du Plan Sénégal Émergent au contexte et favoriser l’accélération de l’exécution des projets et programmes pour la réduction de la dépendance de notre pays vis-à-vis de l’extérieur, par l’industrialisation durable et inclusive, la mise en place des conditions d’une souveraineté alimentaire, sanitaire et pharmaceutique, mais également la consolidation des acquis en matière d’équité sociale et territoriale.Avec un budget exceptionnel de 60 milliards dans un contexte de crise, la campagne agricole a connu des productions record de 1, 8 millions de tonnes d’arachides, et une de 3,8 millions de tonnes de céréales et de 1,450 millions de tonnes de riz.C’est pourquoi il est tout à fait opportun de se féliciter de ces résultats exceptionnels, accompagnés par un prix au producteur qui passe de 210 à 250 FCFA le Kg, au bénéfice exclusif des paysans et de l’économie rurale. La présente campagne génèrera pas moins 600 milliards de FCFA au profit de l’économie nationale.Ces indicateurs d’investissements sont particulièrement encourageants et confortent la vision économique du Président SALL et de sa majorité en particulier dans le secteur agricole.La cellule communication de BBY salue les efforts du Gouvernement du Sénégal et de la communauté éducative (enseignants, apprenants, parents, surveillants et personnels administratifs et techniques) qui ont réussi une rentrée scolaire sans difficulté majeur, dans un contexte de crise sanitaire.C’est le lieu de saluer encore une fois, les résultats exceptionnels du Sénégal dans la gestion de la pandémie. La cellule communication de BBY encourage nos compatriotes à poursuivre les efforts et maintenir la vigilance pour consolider les résultats obtenus par le Sénégal dans la lutte contre la pandémie de COVID- 19, et grâce notamment, au respect strict des mesures édictées par les autorités.S’agissant de la recrudescence de l’émigration clandestine avec son lot de désolations, la coalition BBY salue les mesures prises par les autorités afin de préserver la vie de nos jeunes compatriotes et à poursuivre leurs efforts soutenus en matière « d’apprentissage », de formation et « d’insertion professionnelle ».La cellule de Communication de BBY exhorte les autorités de l’Etat à poursuivre sans relâche la traque des trafiquants passeurs, qui sacrifient nos enfants sous l’autel de leur cupidité.C’est pourquoi, la cellule communication de BBY se félicite et encourage la décision du Chef de l’Etat de créer, sous son autorité, le Conseil National pour l’Insertion des Jeunes (CNIEJ), organe consultatif stratégique d’impulsion qui sera effective dans la deuxième quinzaine de décembre 2020.Enfin, la coalition BBY se réjouit du classement remarquable du Sénégal dans les Top 10 Africain au rapport MO IBRAHIM 2020 sur la Bonne Gouvernance, confirmant les efforts du Sénégal en matière de transparence, de gestion saine des ressources naturelles et de promotion des mécanismes consolidant de la démocratie.La cellule Communication de Benno Bokk Yaakaar (BBY) apprécie et salue les plaidoyers retentissants du Président Macky SALL pour une société ouverte et tolérante, pour le respect des libertés de croyances, pour l’annulation de la dette publique, pour la promotion de solutions endogènes qui fécondent un nouveau modèle de développement et l’avènement d’un nouvel ordre mondial construit autour de l’humain. Un appel qui reçoit chaque jour un écho favorable tant au niveau de la société civile que des partenaires au développement. Le Forum de Paris sur la Paix, a été l’occasion de confirmer le rôle de véritable leader porte-voix du continent du Président SALL. Il a, à cette occasion, réaffirmé sa forte conviction sur la tolérance religieuse et la nécessaire révision des règles de l’Organisation des Nations Unies (ONU).