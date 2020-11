Communiqué de Amadou Ba PCA Locafrique

Je félicite chaleureusement la nouvelle Directrice de la Société Africaine de Raffinage (SAR), Madame Marieme Ndoye Decreane et lui souhaite plein succès dans sa noble mission. Je salue chemin-faisant la clairvoyance du président de la République et manifeste résolument mon attachement à sa démarche et à ses actes qui épousent les idéaux d'une bonne gouvernance.En ma qualité de Pca de Locafrique, j'informe l'opinion nationale et internationale, que contrairement aux informations mensongères véhiculées dernièrement par une certaine presse, je demeure administrateur de Locafrique avec M. Mamadou Diop, M. Amadou Sy et M. Michel Boreelli conformément aux dernières décisions de justice.Tout le reste n'est que pure désinformation et affabulation.Vous remarquerez avec moi que cela invalide de manière formelle les déclarations saugrenues de M. Khadim Ba selon lesquelles le poste de DGA pourtant supprimé le 20 mars 2020, a été restauré.Je tiens à rappeler que ma société Locafrique bien qu'étant actionnaire, n'est pas fournisseur de la Société Africaine de Raffinage. Donc Locafrique est totalement étrangère aux supposés ou réels problèmes de fournitures de la SAR.M. Amadou Ba PCA LocafriqueFait à Dakar le...