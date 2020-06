Communiqué de la Conférence des Grandes Écoles

La Conférence des Grandes Ecoles (CGE) regroupant BEM, IAM, ISM et Supdeco félicite Monsieur Macky SALL, Président de la République pour la clairvoyance, la lucidité et la détermination avec lesquelles il a engagé le Sénégal dans la lutte contre la COVID-19.





La CGE salue l’engagement des autorités sanitaires, des personnels soignants, des forces de sécurité et des forces vives de la Nation, tous mobilisés pour faire face à cette épreuve que traverse l’humanité et dans laquelle l’Écoledoit trouver toute sa place.





Nous profitons de l’occasion pour rappeler que la CGE, est un cadre collaboratif, dynamique, de réflexion, et de solidarité dont les membres sont comptés parmi les meilleures Business Schools d’Afrique. Sa mission principale est de contribuer à la consolidation d’un enseignement supérieur de grande qualité, s’adossant aux standards internationaux les plus élevés.





Elle participe ainsi au rayonnement du Sénégal et fait de notre pays une destination de référence dans la production de savoirs en Afrique.

Aujourd’hui, nos établissements accueillent plus de 12 500 étudiants, dont près de 35% sont issus de plus de 30 pays africains.

Le nombre de diplômés formés se chiffre en dizaine de milliers irriguant ainsi, le tissu économique de l’Afrique et du monde.





En outre, nous apportons une contribution décisive au processus de création de richesses à travers notre contribution à l’impôt et à la consommation des étudiants internationaux au titre des charges et dépenses liées à leur séjour sans compter les milliers d’emplois de techniciens, cadres supérieurs, d’enseignants et de docteurs créés.





Dans ce combat pour l’excellence, nous ne sommes pas seuls. C’est l’occasion de saluer l’esprit de collaboration avec nos autres organisations-sœurs(CUDOPES, CEPES, FEPES), qui œuvrent toutes, chacune en ce qui la concerne, à la réalisation de ce grand dessein.





L’année académique en cours, qui a connu une tournure exceptionnelle a permis à nos membres de démontrer leur capacité de résilience et d’agilité pour assurer, avec responsabilité, la continuité des enseignements, menant à une fin d’année académique à bonne date. Chacun de nos membres, a mis en place un dispositif d’enseignement à distance performant à la grande satisfaction des étudiants et de leurs parents. C’est l’occasion pour nous de féliciter les professeurs, les équipes techniques, les administrations qui ont contribué à cette réussite.





Enfin, nous sommes convaincus que la voie de l’émergence passera nécessairement par un système d’enseignement supérieur structuré, souple, adaptatif s’appuyant sur un secteur public et un secteur privé d’égale considération.





Si cela nous était permis, nous souhaiterions désormais jouer un rôle prépondérant, dans un esprit d’ouverture, de respect mutuel et patriotique, dans l’élaboration des politiques publiques de l’enseignement supérieur.





Nous souhaitons à notre pays et à l’Afrique une victoire éclatante sur cette pandémie dévastatrice.





Fait à Dakar, le 15 Juin 2020





La CGE