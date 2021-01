Décès d’André Froissard : Le groupe Mimran exprime sa reconnaissance

Le Groupe Mimran se dit touché par la mort d’André Froissard, directeur général de la Css, ainsi que la marque de sympathie dont les Sénégalais ont fait montre à la suite de cet évènement. Jean Claude Mimran le président et l’administrateur Mamadou Diagna Ndiaye ainsi que le personnel se souviennent d’« un manager talentueux aux grandes qualités professionnelles et humaines, un leader inspiré qui savait fédérer, autour de sa personne, toutes les énergies ».Selon un communiqué de la direction générale, André était un homme « respecté de tous ». Le Français avait choisi le Sénégal comme sa seconde patrie. Ce que le lui rendaient bien les Sénégalais « qui voyaient en lui un fils du pays ».« Vos témoignages élogieux sur le défunt sont une source de réconfort, pour sa famille, pour ses collègues, ses collaborateurs et ses nombreux amis », souligne la direction générale qui remercie, par la même occasion, tous ceux qui ont eu une pensée pour eux.