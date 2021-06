Communiqué de Presse AstraZeneca

(3 juin 2021)- De Barbara Nel, présidente de la région Afrique, AstraZeneca :

"J'ai été ravie de voir l'arrivée de 184 400 doses supplémentaires du vaccin AstraZeneca COVID-19 au Sénégal, aujourd'hui.





"C'est une excellente nouvelle pour le peuple sénégalais. Au nom d'AstraZeneca, je tiens à remercier le Président Macky Sall, le Ministre de la Santé et de l'Action sociale et l’ensemble de ses services, ainsi que nos partenaires de la coalition COVAX, l'Organisation mondiale de la santé, Gavi, CEPI et l'UNICEF pour avoir rendu cela possible.





Notre vaccin représente 96% de l'approvisionnement de COVAX à ce jour, avec plus de 71 millions de doses livrées à 126 pays participants, dont plus de 38 pays africains. À ce jour, plus d'un demi-milliard de doses du vaccin AstraZeneca COVID-19 ont été fournies à 168 pays dans le monde."





"Tous les partenaires de l'alliance pour le vaccin travaillent jour et nuit pour s'assurer qu'un maximum de vaccins COVID-19 puisse parvenir aux nations africaines le plus rapidement possible. La livraison d'aujourd'hui ici, au Sénégal, démontre l’engagement de nos gouvernements, de l'industrie pharmaceutique et tous les acteurs qui travaillent ensemble pour répondre aux besoins urgents de notre continent."

Note aux rédacteurs





Les pays africains suivants ont reçu des doses du vaccin COVID-19 d'AstraZeneca de la part de COVAX et de pays donateurs au cours du mois dernier. Nous fournirons des mises à jour sur les nouvelles livraisons dès qu'elles arriveront.

Pays Dose

Mauritania 74,400





Botswana 38,400





Namibia 43,200





Rwanda 117,600





Lesotho 36,000





Burkino Faso 115,200





Senegal 184,400