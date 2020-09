Communiqué de Presse Chevening

Les candidatures pour les Bourses Chevening octroyées par l’Ambassade du Royaume Uni au Sénégal sont ouvertes du 3 Septembre au 3 Novembre 2020, les candidats sont invités à postuler viaLe Programme Chevening offre des bourses à des professionnels d’exception ayant un potentiel de leadership dans le monde pour des études de troisième cycle dans des Etablissements d’enseignement supérieur en Grande-Bretagne. Le programme de bourses prévoit un financement partiel ou intégral d’études à plein temps au niveau du troisième cycle, normalement un diplôme de Maîtrise en un an.offre une opportunité unique aux futurs dirigeants, influenceurs et décideurs du monde.L’Ambassade de Grande Bretagne au Sénégal tient à en encourager quelques-uns des meilleurs diplômés et jeunes cadres sénégalais à passer une partie de leur période de formation au cours de leur carrière à étudier en Grande-Bretagne, nous pouvons contribuer à promouvoir une nouvelle génération de leaders dans différents domaines.Les candidats doivent avoir un bon niveau d’anglais. Le niveau d’anglais minimum requis pour remplir les conditions pour l’octroi d’une Bourse Chevening sera fixé par l’université de leur choix et non plus par le tests IELTS et IBT/TOEFL ou son équivalent. A cela s’ajoutent les critères universitaires (généralement au moins un diplôme de niveau universitaire).Depuis la création du programme en 1983, plus de 50,000 professionnels ont eu l’opportunité de se développer au Royaume Uni via Chevening. Plus de 1,500 bourses sont offertes à travers le monde pour l’année académique 2021/2022, démontrant ainsi l’engagement continu du Royaume Uni pour le développement de futurs leaders.L’Ambassadeure britannique, Victoria Billing a dit : ‘’Nous avons hâte de vous compter dans notre communauté mondiale de boursier qui ont pu bénéficier d’une expertise académique de renommée mondiale. A ce jour nous avons accueilli près de 100 boursiers du Senegal, Cap Vert et Guinée-Bissau. Pour l’année prochaine, j’espère que nous accueilleront encore plus de jeunes et brillants universitaires.continuera à s’investir dans l'éducation au Sénégal afin d'augmenter le potentiel et l’employabilité des jeunes. Si vous êtes passionné d’apporter un changement soit à l’échelle locale ou globale, je vous encourage à postuler avant la date limite du 3 Novembre 2020’’.Bonne Chance !Suivez @UKinSenegal sur Twitter, Facebook et Instagram pour ne rien rater sur les dernières informations, opportunités et projets de l’