Communiqué de Presse Coalition Bennoo Bokk Yaakaar Commune de Sicap Liberté

La coalition BBY de Sicap Liberté, s’est réunie ce vendredi 1er Avril 2022 au siège de la coalition, sis à liberté2, sous la Présidence du Ministre Zahra Iyane THIAM DIOP, Coordonnatrice de ladite coalition, pour partager les orientations de la conférence des leaders et de son Président, son Excellence Monsieur Macky SALL relativement à la campagne de parrainage et sonner le rappel de tous les responsables pour donner à la coalition une victoire éclatante pour les prochaines élections législatives du 31 juillet 2022.





La coalition félicite l’honorable député, Maire sortant de la commune de Liberté Mr Santi SENE HAGNE, pour sa présence et son engagement à battre campagne au sein de Bennoo pour les prochaines joutes électorales. Elle invite ainsi l’ensemble des camarades à suivre la dynamique unitaire et solidaire qui se construit, se consolide et s’élargit avec la présence de tous les partis, mouvements, associations et personnalitésindépendantes.





La coalition réitère son engagement à suivre les directives d’animation et de mobilisation soutenues à la base et s’engage à remplir pleinement sa part du parrainage. Enfin elle se fait l’écho de la fierté de tout un peuple suite à la qualification de nos chers gaindés à la coupe du monde et reste mobilisée derrière les lions

« mankowatt woutiwatt ndamli rek ! »









Fait à Dakar le 01-04-2022