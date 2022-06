Communiqué de Presse de l'AGEROUTE

Dans le cadre du projet de réhabilitation de la Route Nationale (RN11) Kaffrine - Mbacké piloté par le Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, à travers l’AGEROUTE, il est porté à la connaissance des populations et des usagers de la route du démarrage des travaux à l’intérieur de la ville de Mbacké.





Les travaux occasionneront des perturbations de la circulation sur cet axe. Afin d’assurer le maintien du trafic, les voies de déviation suivantes seront mises en service à partir du jeudi 16 Juin 2022 :





- En venant de la Route Nationale 3 (RN3) sens Diourbel-Mbacké, au niveau de l’intersection avec la Route Nationale (RN11), tourner à gauche puis à droite sur la première rue à côté de la station ELTON, continuer jusqu’au niveau du rond-point et prendre la route à droite puis la déviation aménagée pour rejoindre la route qui mène vers Kaffrine.





- En venant de la Route Nationale 11 (RN11) sens Touba-Mbacké, au niveau de l’intersection avec la Route Nationale (RN3), tourner à gauche sur la première rue à côté de la station ELTON, continuer jusqu’au niveau du rond-point et prendre la route à droite puis la déviation aménagée pour rejoindre la route qui mène vers Kaffrine.





- En venant de la route Kaffrine-Colobane-Tip, la déviation est à environ 100 m après le stade de Mbacké sur votre droite. Prendre cette déviation jusqu’au niveau du rond-point, puis tourner à gauche et rejoindre la Route Nationale (RN11).

Les déviations disposent de toute la signalisation horizontale et verticale requise. Une aide aux usagers sera assurée par la police et les bonhommes de la route.





Les automobilistes de la Route Nationale 11 (RN11) empruntant les déviations sont appelés à respecter les limitations de vitesse et les consignes de sécurité à l’approche des travaux où tout stationnement est interdit.





Le Préfet du département de Mbacké, le Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement et AGEROUTE Sénégal vous remercient pour votre compréhension et réitèrent leur engagement pour une amélioration de la mobilité interurbaine.





Fait à Mbacké, le 13 Juin 2022