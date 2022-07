Note d'information de l'AGEROUTE

Suite aux informations parues dans une certaine presse relativement à un effondrement du pont de l’Echangeur Alioune SOW, l’AGEROUTE précise qu’aucune dégradation n’est notée sur ledit ouvrage d’art, conçu et dimensionné pour cent ans.





L’affaissement enregistré ce jour suite aux fortes pluies concerne l’autoroute Limamoulaye Laye dans le sens Patte d’Oie – CICES au droit de la tranchée ouverte récemment dans le cadre de l’Assainissement du Projet BRT et destinée à drainer toutes les eaux depuis Liberté 6 et celles provenant depuis CICES qui contribuaient fortement à inonder les bassins de Grand Yoff.





Le raccordement au bassin de l’échangeur n’étant pas totalement terminé notamment les protections et travaux confortatifs, les arrivées d’eaux importantes enregistrées ont occasionné une coupure sur une partie de la tranchée provisoirement refermée, perturbant ainsi la circulation.





En rapport avec le Préfet, un plan de circulation a été mis en œuvre pour garantir la continuité de la circulation et toute l’équipe du projet est mobilisée pour garantir la remise en état de la chaussée et un retour à la normale de la circulation au plus tard le Jeudi 21 Juillet 2022.





Le Minisitère des Infrastructures des Transports Terrestres et du Désenclavement rappelle que l’un des objectifs majeurs du Projet BRT reste l’amélioration des conditions de vie des populations à travers une meilleure prise en charge du volet assainissement tout au long du Couloir et des quartiers traversés et présente ses regrets à l’ensemble des usagers pour les désagréments occasionnés.