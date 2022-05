Communiqué de Presse de l'ONAS

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) porte à la connaissance du public qu’une casse est survenue sur la conduite gravitaire de la station de pompage d’eaux usées de Grand Yoff. Cette casse a été causée par les travaux en cours du BRT au niveau du Pont de l’Emergence entre la bretelle de la sortie en venant de Yoff et celle d’entrée de Hyacinthe Thiandoum.



Cette casse a engendré des désagréments dans la Cité Millionnaire et environs. Face à cette situation, l’ONAS accompagne l’Ageroute pour la remise en état de la conduite. Les travaux de réparation devront commencer la nuit du samedi 28 mai 2022.



Nous en appelons à la compréhension du public pour ces désagréments et nous rassurons les populations que la conduite sera remise en service dans les plus brefs délais.



« L’assainissement pour un meilleur cadre de vie »