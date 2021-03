Communiqué de Presse de La Convergence des Cadres Républicains de Pikine (CCR/P)

La Convergence des Cadres Républicains de Pikine (CCR/P) de l’Alliance Pour la République (APR) adresse ses vives félicitations à Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République, pour sa posture républicaine dans la gestion de la crise qui a récemment secoué notre cher pays le Sénégal.





La CCR/P s’incline devant la mémoire des illustres fils du Sénégal qui ont perdu la vie au cours de ces événements regrettables et présente ses condoléances attristées aux familles éplorées et à la Nation toute entière et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.





L’Etat sera aux côtés des blessés et des familles des disparus pour leur apporter le soutien et l’accompagnement nécessaires.





La CCR/P magnifie le calme, la retenue, la sérénité, le sens élevé des responsabilités et l'attachement du Chef de l’Etat aux valeurs cardinales de la République, qui ont mis du baume au cœur des millions de Sénégalais d’ici et de la Diaspora mais aussi au cœur des amis et des partenaires du Sénégal.





Son Excellence Monsieur Macky SALL a rassuré Son Peuple et lui a signifié que quelques soient nos divergences nous restons unis, soudés pour relever ensemble les défis qui nous interpellent. La CCR/P félicite et remercie Son Excellence Macky SALL pour son discours d’apaisement qui a mis de l’eau au feu et durant lequel il a encore montré que le Sénégal est un et indivisible.





En outre, la CCR/P salue la décision prise par S.E.M. Macky SALL de décréter le jeudi 11 mars 2021, journée de deuil national à la mémoire des défunts. Cette décision traduit aussi sa sensibilité et son profond attachement à la vie de chaque citoyen sénégalais.





A l’instar du Chef de l’Etat, la CCR/P invite les sénégalais à préserver le « vivre ensemble dans la paix, dans le respect des diversités ethniques et religieuses » qui a jusqu’ici fait du Sénégal cette Nation tant chantée par les Personnes attachées aux valeurs de Téranga et d’hospitalité.





Dans le même sillage, la CCR de Pikine adresse ses remerciements et félicitations aux forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme, leur sens élevé des responsabilités dans la gestion de la crise.



La CCR de Pikine se réjouit du respect, de la considération, de l’importance que Son Excellence a toujours accordés aux autorités religieuses et coutumières du pays et magnifie le rôle très important qu’elles ont joué dans le dénouement heureux de la crise.





La CCR/P manifeste toute sa solidarité et sa gratitude au Président Macky SALL. Elle est déterminée et engagée à l’accompagner dans la mise en œuvre du Programme d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP2A) et le programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes et des femmes pour un montant de 350 milliards de FCFA au moins pour la période 2021-2023.





La CCR/P invite les sénégalais à respecter scrupuleusement les gestes barrières et à se mobiliser aux côtés de leur Président pour se faire vacciner massivement contre la COVID 19 mais également à se concentrer davantage pour la mise en œuvre correcte du Programme de Relance de l’Economie Nationale.





Que le Bon Dieu veille sur le Sénégal pour une paix et une stabilité durables.





Fait à Pikine, le 10 Mars 2021

La CCR/Pikine