Communiqué de Presse de la DER

Suite à l’ouverture de la plateforme d’enrôlement, il nous a été rapporté que des personnes malintentionnées s’arrogent le droit de monnayer le support qu’elles apportent aux porteurs de projet.

La Délégation Générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes DER/FJ tient à rappeler à l’ensemble des porteurs de projet et potentiels bénéficiaires que l’enrôlement est entièrement gratuit. La DER/FJqui n’a mandaté aucune personne, ni institution pour procéder au dépôt en ligne des projets moyennant quelque rémunération que ce soit, se désengage de cette procédure fallacieuse et dégage toute sa responsabilité. Le seul canal par lequel se font les dépôts est notre plateforme : Financement.der.sn

La Délégation Générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes DER/FJ vous exhorte à plus de vigilance et vous invite à vous rapprocher de ses services pour toute information.

Contacts :

800 00 40 41

33 859 38 28

#Avoscotesouquevoussoyez#