Communiqué de Presse de la Société SOCEAR

La société SOCEAR et Monsieur Eric MANTOT informent leurs clients et partenaires de la condamnation des sociétés Allianz Sénégal Assurances et Allianz Sénégal Assurances vie pour la révocation abusive du traité de nomination d’Agent Général qui les liait.« Notre préoccupation a toujours été de servir notre clientèle et défendre ses intérêt »