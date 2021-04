Communiqué de Presse de MO GATES EVENTS

En raison de l'impact de la pandémie Covid19 sur l'économie mondiale et de la mise en place des mesures sanitaires à New York, le concert initialement prévu depuis deux ans par MO GATES EVENTS et repoussé plusieurs fois a été définitivement annulé.A cet effet les fonds qui étaient mobilisés seront redirigés vers notre sport national afin d'aider le secteur de la lutte sénégalaise plus particulièrement qui a été fortement impacté par la pandémie Covid 19.Pour toute information complémentaire merci de nous contacter sur notre adresse email : [email protected]