Communiqué de presse : Démenti de la sortie de Macky 2012 de BBY (ASPT)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DEMENTI DE LA SORTIE DE MACKY 2012 DE BBY

Pour que nul n'en ignore.





Les Leaders de la Coalition Macky 2012 voudraient par la présente démentir la soi-disant décision issue de leur réunion tenue au siège du model. Un faux communiqué attribué à Macky 2012 fait état de la décision de la dite coalition de partir seule aux élections législatives et de se démarquer de BBY. Les leaders de la coalition Macky 2012, par ma voix, se démarquent totalement de ces allégations tendant à manipuler l'opinion.







Ils réaffirment, en outre, leur ancrage dans le BBY et leur fidélité au Président Macky Sall, Président de la coalition Macky 2012.







Les leaders saluent, de plus, la nouvelle dynamique de BBY et invitent à renforcer l'unité, la solidarité et la prise en charge de la diversité de la coalition surtout dans la perspective des élections législatives.







Pour terminer les leaders tiendront informer l'opinion à l’issue de leur prochaine rencontre avec le Président Macky Sall.



Fait à Dakar, ce jeudi 10 mars 2022.