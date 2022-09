COMMUNIQUE DE PRESSE DES RESPONSABLES DE LA COALITION BENNO BOKK YAAKAAR DU DEPARTEMENT DE MALEM HODAR

C'est une première au Sénégal qu'on ait une assemblée nationale où nous avons un net équilibre des forces entre l'opposition et le pouvoir. Cela témoignage de facto d'un regain de vitalité de notre démocratie sous la houlette de son excellence le Président de la République Mr Macky Sall que nous félicitons encore une fois du choix porté sur l'honorable député Amadou Mame Diop pour diriger l’Assemblée nationale.





On s'est toujours posé la question qui pourra nous faire oublier Monsieur Moustapha Niass, ce dinosaure de la République, mais nous avons bon espoir quand nous avons vu le nouveau président ramener le calme et la sérénité au sein de l'hémicycle juste après son installation.





Cela confirme que les critères de choix de son excellence le Président

de la République étaient plus les qualités managériales, l'expérience professionnelle, le parcours militant, les valeurs éthiques et républicaines que les liens familiaux avec le futur président.





Nous félicitations Monsieur Amadou Mame Diop de cette confiance que le président a porté sur sa personne et lui souhaitons plein succès dans sa nouvelle mission.





Nous souhaitons aussi un mandat plein de succès à tous les députés de notre coalition Benno Bokk Yakaar, Mention spéciale à l'honorable député Ali Ndao du département de Malem Hodar qui a été exemplaire lors de la 13 législature et plébiscité le 31 juillet avec près 70% des suffrages.







Aux députés de l'opposition, surtout de yewi, nous leur dirons d'arrêter la manipulation car les Sénégalais choqués par le comportement de Barthélémy Diaz et Guy Marius Sagna commence déjà à s'interroger sur leur choix d'avoir donné autant de députés à l'opposition.





Quand on vous donne le titre d’honorable, on vous garantit une immunité et vous met dans des conditions enviables grâce à l'argent du contribuable, vous vous devez d'être exemplaire par votre comportement, d’être une force proposition et non de jouer au caïd.





Nous avons bon espoir que vous allez vous ressaisir parce que le peuple vous a découvert et 2024 n'est pas loin





Vive l’APR

Vive le Benno Bokk Yakaar

Vive le Président Macky SALL

Dieu garde le Sénégal.