Communiqué de presse DGID

La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) informe qu’elle a reçu des signalements provenant d’usagers victimes de tentatives d’arnaques.

En effet, un individu se présentant comme un « Inspecteur des Impôts » envoie des mails et émet des appels téléphoniques à des fins frauduleuses. Le plus souvent, le prétexte utilisé est la réclamation d’arriérés d’impôt ou la proposition de facilités pour l’acquisition de terrains ou l’accélération des procédures en instance dans les services des impôts et des domaines. La vraisemblance des manœuvres utilisées est de nature à tromper la vigilance d’honnêtes citoyens.



Les mesures nécessaires sont prises pour mettre cet individu, et ses éventuels complices, hors d’état de nuire.

À toutes fins utiles, la DGID tient à rappeler aux contribuables, que, ce jour, les plateformes d’interaction avec les usagers pour la télé-déclaration et le télépaiement des impôts et taxes sont exclusivement ainsi répertoriées :

- Etax, pour les grandes et les moyennes entreprises ;

- Mon espace perso, pour les particuliers et les petites entreprises ;

- Sen-étafi, pour le dépôt des états financiers ;

- E-service, pour les formalités afférentes aux mesures fiscales Covid-19 et le dépôt des états récapitulatifs des impôts et taxes déclarés ;

- et le Timbre fiscal électronique pour l’acquisition de timbre

La DGID précise également que, à ce jour, elle ne perçoit aucun paiement électronique via les opérateurs privés de transfert d’argent et tous les paiements physiques sont effectués dans ses guichets et ils donnent lieu à la délivrance d’une quittance.

Dès lors, la DGID invite tous les usagers à ne pas donner suite aux demandes de paiement ou d’envoi d’argent en dehors des canaux rappelés ci-haut.

En cas de doute, il est recommandé de se rapprocher de son centre fiscal de rattachement ou d’appeler au 818 00 11 11.