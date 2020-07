Communiqué de Presse du Mouvement National des Femmes Républicaines

Le mouvement national des femmes de l’APR fortement mobilisé autour de Son Excellence Monsieur Macky SALL Président de la République, Président de l’Alliance pour la République, condamne avec la dernière énergie le comportement de Monsieur Moustapha Cissé LO qui a fini de démontrer que sa place n’est plus au sein de notre parti.Pour faire avancer les idéaux du parti faits, notamment de travail, de solidarité et de dignité, le Mouvement national des femmes de l’APR approuve l’exclusion définitive des rangs du parti de Monsieur Moustapha Cissé LO dont les agissements ont fini de convaincre sur la nécessité d’une telle décision.Le mouvement national des femmes de l’APR appelle tous les camarades à la discipline, à l’union et au travail pour accompagner le Président Macky SALL dans la réalisation de tous les objectifs du PSE, et pour maintenir la dynamique de progrès partagé dans « un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous ».Les femmes républicaines félicitent la Première Dame Marème Faye SALL combattante infatigable des causes justes et modèle de respect, d’humilité et de discipline.Le mouvement national des femmes républicaines appelle tous ses membres et sympathisants à s’engager résolument dans la mobilisation citoyenne autour des valeurs fondatrices de notre nation faites de Jomm, de Kersa et de soutoureu.