Communiqué de Presse Recrutement du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Son Excellence Monsieur le Président de la République a lancé le programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes, Xëyu Ndaw ?i.





Ce programme permettra aux jeunes sénégalais hommes et femmes âgés de 18 à 40 ans de bénéficier d’emplois verts.





Il est porté à la connaissance de tous les jeunes que le Ministère de l’Environnement et du Développement durable lance sur l’ensemble des départements du Sénégal, à partir du vendredi 21 mai 2021, une campagne de recrutement d'agents dans les domaines du reboisement, de la reforestation et du contrôle des pollutions et nuisances.





Les candidats intéressés pourront postuler à partir des liens ci-après :





https://recrutement.sec.gouv.sn/environnement ou en passant par le portail unique http://recrutement.gouv.sn





La date limite de dépôt est fixée au vendredi 4 juin 2021 à 17 heures.