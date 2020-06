COMMUNIQUÉ DE PRESSE WARI

Depuis plusieurs jours nous assistons au Sénégal à une véritable campagne de dénigrement tendant à faire croire que Wari "serait en faillite" ou "près de la mort."Wari est un groupe international avec une forte croissance mondiale et présent dans près de 100 pays.Il est vrai qu'au Sénégal, pays d'origine de Wari des problèmes persistent quant au bon fonctionnement des services offerts au public et aux distributeurs partenaires du réseau Wari.Ces problèmes ne sont pas dus à des questions financières mais uniquement à des contradictions commerciales entre certaines banques partenaires de Wari.Celles-ci ont des exigences inacceptables pour Wari et des modes de fonctionnement inadéquats pour une bonne distribution des services Wari. Sans compter d'autres contraintes administratives injustifiées qui en rajoutent au sujet.Il en résulte des blocages dans le paiement des IBAN des distributeurs qui par ricochet ne peuvent plus payer les retraits des clients Wari.Cette situation intolérable a conduit Wari à prendre au Sénégal des dispositions radicales pour rétablir une bonne qualité de service et restaurer la confiance que les usagers sénégalais ont pour Wari.Ces dispositions sont en cours d'implémentation pour un retour à la normale dans les plus brefs délais.Wari remercie tous les sénégalais et la diaspora pour les messages de soutien et d'encouragement, montrant, s'il le fallait, que Wari est au Sénégal une fierté nationale.