COMMUNIQUE DE PRESSE

A la suite de l’installation, lundi 12 septembre 2022 de la 14ème Législature, l’Alliance Pour la République adresse ses chaleureuses félicitations aux députés, membres de la Coalition BennooBokkYaakaar et les exhorte à ne ménager aucun effort pour défendre l’intérêt de nos compatriotes et l’émergence de notre pays, en accompagnant dans le cadre de leur mission, l’action du Président de la République, S.E.M Macky SALL.





Aussi, l’Alliance Pour la République se réjouit-elle de l’élection de Monsieur Amadou Mame DIOP, Président de l’Assemblée nationale du Sénégal et l’assure de son soutien ferme et résolu.L’élection de ce membre fondateur de notre parti, procède sans nul doute, d’un choix pertinent, fondé d’une part sur une légitimité politique et historique incontestable, député et maire réélu chaque fois et d’une expérience et compétence professionnelle avérées.





En vérité le choix porté sur le Président Amadou Mame DIOP traduit notre volonté d’insuffler à la fois, une nouvelle dynamique et une responsabilisation continue et diversifiée de nos ressources humaines politiques mais aussi de toutes les compétences utiles au développement de notre pays.





Son savoir-faire, son parcours à l’Assemblée nationale du Sénégal, son profil, saqualitéreconnuede fédérateur, d’homme de dialogue, de consensuset sa grande capacité d’écoute nous fondent à penser avec certitude qu’il conduira avec brio les destinées de l’institution parlementaire.





Par ailleurs, ce vote du 12 septembre 2012, confirme avec éclat que même si la minorité parlementaire avait voté elle aurait perdu. Ayant compris que sa défaite était inéluctable, elle s’est embourbée dans un comportement anti patriotique et anti républicain.





L’Alliance Pour La République condamne avec la plus grande fermeté cette attitude de certains acteurs de l’opposition parlementaire, marquée par la violence physique et verbale dans une Institution de la République, en l’occurrence l’Assemblée Nationale, configuréepour la représentation du peuple souverain, en vued’un débat démocratique fécond sur la base d’arguments différents et de projets alternatifs au seul bénéfice de populations impactées dans le contexte actuel par les effets de crises de portée mondiale, la COVID et la guerre en Ukraine.





En réalité, les questions faussement préjudicielles posées par l’opposition témoignent de dérives qui peuvent déboucher sur de graves dangers voire une crise institutionnelle pour notre république et notre démocratie, dèslors qu’elles avaient pour objectif manifeste de bloquer l’institution en empêchant son fonctionnement.