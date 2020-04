Communique des Associations Raddho, LSDH, Mouvement Ivoirien des Droits Humains, LIDH, Association Malienne des Droits de l’Homme

COMMUNIQUE des Associations Raddho, Ligue Sénégalaise des Droits Humains, Mouvement Ivoirien des Droits Humains, Ligue Ivoirienne des Droits de l’Homme et Association Malienne des Droits de l’Homme





Maître Lionel KALINA



Avocat au Barreau du CONGO



Maître Yacouba DOUMBIA



Avocat au Barreau de CÔTE d’IVOIRE



Maître Vincent ABBE YAO



Ancien Bâtonnier du Barreau de CÔTE d’IVOIRE



Maître Edouard MUKENDI



Bâtonnier du Barreau de KINSHASA/GOMBE



Maître Jackson Francis NGNIE KAMGA



Ancien Bâtonnier au Barreau du CAMEROUN

Les Avocats soussignés indiquent avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile pour injures à caractère racial suite aux propos suivants tenus par le Pr. Jean-Paul Mira, chef de service de médecine intensive et réanimation à l’hôpital Cochin :"Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masques, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs sur certaines études avec le sida, ou chez les prostituées : on essaie des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées. Qu'est-ce que vous en pensez ?".En effet, ces propos sont d’évidence gravement outrageants à l’égard de l’ensemble des communautés africaines traitées avec mépris. Présenter les Africains comme des cobayes et l’Afrique comme un laboratoire est inacceptable et doit être dénoncé avec la plus grande vigueur.Certes, les associations plaignantes n’ignorent rien du contexte très difficile dans lequel se trouvent les personnels soignants tant en France qu’à l’étranger, chargés des malades du Covid-19 dans des conditions d’urgence et le plus souvent de manière dramatique.Néanmoins, ni ce contexte difficile, ni les excuses présentées ne sont susceptibles d’effacer la gravité des propos indignes tenus dans un climat qui encourage déjà des logiques de stigmatisation et d’exclusion.Cette plainte est soutenue par les barreaux d’avocats de nombreux pays d’Afrique.Le 23 avril 2020Avocats au Barreau de PARISAvocats au Barreau de DAKAR